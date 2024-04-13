Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на сьогодні Україна проводить "активні переговори" щодо двох батарей РЗК Patriot та однієї Samp-T.
За його словами, всі батареї Patriot зрештою залежать від рішення США, бо це американська система.
"Ми достеменно знаємо, де і що знаходиться. Зараз вже йдуть активні переговори щодо 2 батарей Patriot та однієї батареї SAMP-T", – сказав він в інтерв’ю, частину якого оприлюднили в ефірі національного телемарафону.
Кулеба впевнений, що якби зараз була готовність країн, де розташовані ці системи, передати їх Україні, то це було б "питанням тижнів" – і Київ міг би їх отримати.
Також очільник українського МЗС обговорив з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні пошуки для України систем ППО.
Кулеба зазначив, що обговорив конкретні кроки, як Італія, яка головує у G7, може взяти активну участь у пошуку систем ППО та прийнятті рішень щодо їх доставки в Україну.
ППО для України - деталі
Європейські столиці відкинули вимоги Києва відправити свої системи ППО до України після тижня нещадних ракетних та безпілотних бомбардувань, які зруйнували критично важливі енергетичні підприємства у країні, пише Financial Times.
Київ просить передати йому системи Patriot з Польщі, Румунії та Іспанії, повідомили Financial Times дві людини, знайомі з переговорами.
Союзники заявили, що не планують надсилати більше систем в Україну, аргументуючи це тим, що їм необхідно зберегти оборонний потенціал.