Очільник українського МЗС обговорив з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні пошуки для України систем ППО.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на сьогодні Україна проводить "активні переговори" щодо двох батарей РЗК Patriot та однієї Samp-T.

За його словами, всі батареї Patriot зрештою залежать від рішення США, бо це американська система.

"Ми достеменно знаємо, де і що знаходиться. Зараз вже йдуть активні переговори щодо 2 батарей Patriot та однієї батареї SAMP-T", – сказав він в інтерв’ю, частину якого оприлюднили в ефірі національного телемарафону.

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Кулеба впевнений, що якби зараз була готовність країн, де розташовані ці системи, передати їх Україні, то це було б "питанням тижнів" – і Київ міг би їх отримати.

Також очільник українського МЗС обговорив з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні пошуки для України систем ППО.

Кулеба зазначив, що обговорив конкретні кроки, як Італія, яка головує у G7, може взяти активну участь у пошуку систем ППО та прийнятті рішень щодо їх доставки в Україну.

ППО для України - деталі

Європейські столиці відкинули вимоги Києва відправити свої системи ППО до України після тижня нещадних ракетних та безпілотних бомбардувань, які зруйнували критично важливі енергетичні підприємства у країні, пише Financial Times.

Київ просить передати йому системи Patriot з Польщі, Румунії та Іспанії, повідомили Financial Times дві людини, знайомі з переговорами.

Союзники заявили, що не планують надсилати більше систем в Україну, аргументуючи це тим, що їм необхідно зберегти оборонний потенціал.

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