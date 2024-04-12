Київ лобіює відправлення в Україну систем Patriot із Польщі, Румунії та Іспанії, повідомили Financial Times двоє людей, знайомих із ходом переговорів.

Європейські столиці відкинули вимоги Києва відправити свої системи протиповітряної оборони в Україну після тижня нещадних ракетних і безпілотних бомбардувань з боку Росії, які зруйнували критично важливі енергетичні підприємства в країні, що роздирається війною.

Як зазначає Financial Times, Україна давно попереджає, що їй необхідні термінові поставки засобів ППО, щоб захистити себе від переважної кількості російських ракет, націлених на енергетичну та опалювальну інфраструктуру країни.

Цього тижня президент Володимир Зеленський активізував заклики до передачі батарей Patriot американського виробництва, критикуючи західних партнерів Києва за те, що вони "закривають очі", коли столичний регіон став свідком руйнування своєї найбільшої електростанції.

Відео дня

Київ лобіює відправлення в Україну систем Patriot із Польщі, Румунії та Іспанії, повідомили Financial Times двоє людей, знайомих із ходом переговорів.

"Їм потрібно всього сім. Але це складно", - сказала одна людина.

Європейські столиці заявили, що не планують відправляти більше систем в Україну, аргументуючи це тим, що їм необхідно зберегти оборонний потенціал.

Німеччина передала Україні дві системи Patriot, але цього тижня ясно дала зрозуміти, що більше не надасть.

"Наразі ми не зможемо запропонувати більше систем", - заявило міністерство оборони в понеділок.

Така позиція обурила деяких представників опозиційного Християнсько-демократичного союзу. Норберт Реттген, депутат ХДС і член комітету Бундестагу в закордонних справах, заявив, що Берлін може надати Україні ще дві системи Patriot, особливо з огляду на те, що ті, які було позичено Польщі та Словаччині, тепер повернуто.

Вимоги України привернули увагу до стратегічних мінімальних рівнів обороноздатності, а також до того, чи вирішать європейські держави НАТО опуститися нижче встановленого ними мінімального рівня, необхідного для захисту своїх держав, щоб відправити обладнання в Україну.

"Я б сказав, що будь-яке рішення про зниження стратегічних запасів значною мірою перебуває в руках наших сил оборони і наших збройних сил і завжди повинне залишатися конфіденційним", - заявив цього тижня президент Фінляндії Александр Стубб, коли його запитали, чи вважає він, що інші країни повинні надіслати більше зброї в Україну.

Польські військові наполягають на тому, що вони не можуть постачати Patriot Україні, в той час як вони самі чекають поставок зі США після того, як Вашингтон у червні минулого року затвердив польське замовлення на суму 15 мільярдів доларів на Patriot і супутнє обладнання.

Patriot для України - деталі

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що всі передані Україні системи ППО Patriot були або з Німеччини, або за допомогою Німеччини.

"І скажемо велике-велике спасибі саме Німеччині. Вона змінила всю парадигму своїх відносин і до Росії, і до цієї війни. І за останній рік суттєво наростила пакети військової допомоги", - сказав він інтерв'ю 24 Каналу.

За його словами, Німеччина безпосередньо розуміє, що треба дозакривати небо.

Вас також можуть зацікавити новини: