Він зауважив, що країна, яка має багато цих систем, сьогодні займається обговоренням "дуже важливих" тем внутрішнього порядку денного.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що усі передані Україні системи ППО Patriot були чи з Німеччини, чи з допомоги Німеччини.

"І скажімо велике-велике дякую саме Німеччині. Вона змінила всю парадигму своїх відносин і до Росії, і до цієї війни. І за останній рік суттєво наростила пакети військової допомоги", - сказав він інтерв'ю 24 Каналу.

За його словами, Німеччина безпосередньо розуміє, що треба дозакривати небо.

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"Німеччина також самостійно не може це все зробити з огляду на кількість ракет, кількість дронів, які Росія використовує в цій війні, і території, яку треба захистити. Це ж очевидно. І з огляду на кількість об'єктів, які належать до цивільної чи критичної інфраструктури. Але Німеччина суттєво, ще раз підкреслю, наростила бюджети. Вона сьогодні виконує, на мій погляд, ключову лідерську функцію щодо закриття неба в Україні. Але сама вона не впорається. Так само як не впораються інші країни, які мають набагато менші можливості для надання нам саме протиракетних систем. Я маю на увазі країни Північної Європи. Вони набагато менші з погляду ресурсів, з військового погляду, менші географічно тощо", - сказав Подоляк.

Він зауважив, що країна, яка має багато цих систем, сьогодні займається обговоренням "дуже важливих" тем внутрішнього порядку денного.

"Якась там війна в Україні… Це, певно, має когось іншого хвилювати? Їх це не має хвилювати. Як з репутацією? Вони потім зроблять декілька десятків фільмів про Голлівуд, як вони рятують людство. І це все буде простіше", - додав він.

Додаткові Patriot для України

Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони та знайшла біля 100 батарей Patriot по всьому світу, які потенційно могли б бути доступними. Проте деякі країни опираються навіть передачі однієї зі своїх систем Україні. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Вартість однієї батареї Patriot становить 1 мільярд доларів. Минулого літа Київ отримав перші батареї. Але тих трьох, які зараз є, недостатньо, щоб захистити всю країну від потужних повітряних атак з боку Росії.

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