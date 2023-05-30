Український лідер подякував Німеччині за реалізацію оборонного пакету на 3 млрд євро.

Президент України Володимир Зеленський та федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили посилення української протиповітряної оборони.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що провів із Шольцом "предметну телефонну розмову". Президент України подякував Німеччині за реалізацію потужного оборонного пакету на 3 млрд євро.

"Обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час мого нещодавнього візиту до Німеччини, і подальше посилення оборонних спроможностей України, зокрема, нашої ППО", - повідомив Зеленський.

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Крім того, додав він, разом із канцлером вони скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів.

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Раніше Володимир Зеленський говорив, що для відбудови України має існувати "Небесний щит". Він висловив сподівання, що Південна Корея надасть нашій країні оборонну військову техніку, в тому числі зенітні системи для відбиття російських атак.

Варто зазначити, що Німеччина вже передала Україні кілька комплексів IRIS-T для захисту неба.

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