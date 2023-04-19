Міністр розповів про свіжі надходження в системі ППО, які вже у лавах Сил оборони.

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив передачу Україні чергового зенітно-ракетного комплексу установки IRIS-T від Німеччини.

Про це йдеться у дописі міністра на його Facebook-сторінці щодо важливості створення в Україні багаторівневої системи ППО/ПРО у найкоротший термін, оскільки це захист мирних міст, критичної інфраструктури, людей у тилу та на фронті.

"Системи Patriot формують спроможність, якої раніше не було – вражати балістичні цілі. Чергова установка IRIS-T, за яку ми дякуємо німецьким партнерам - підвищує можливості боротьби з крилатими ракетами. IRIS’и, як і NASAMS’и, чудово себе зарекомендували", - написав міністр.

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Він додав, що МіГи від польських та словацьких друзів посилять захист і від російських ракет, і від іранських дронів.

"Все це – свіжі надходження, які вже у лавах Сил оборони. Далі буде", - наголосив Резніков.

За його словами, з огляду на варварську тактику Кремля Україні потрібно більше платформ різного рівня та боєприпаси до них.

"Нам потрібно більше ПЗРК. Літаки західного зразка – вершина цієї піраміди. Щодо кожної платформи спочатку ми чули "ні, це неможливо". Тепер вони боронять наше небо. Послідовно працюємо на результат. Чим міцнішим буде захист повітря, тим більше ресурсів Україна зможе задіяти для перемоги, тим швидше наші люди повернуться додому", - підкреслив Резніков.

Він подякував партнерам за безцінну допомогу.

"Ми ніколи не забудемо, що світло і тепло у наших будинках минулої зими вдалося зберегти багато в чому завдяки підтримці друзів, які забезпечили нам засоби для оборони", - додав міністр.

IRIS-T для України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 квітня, SPIEGEL повідомило, що Україна отримала від Німеччини другу з чотирьох обіцяних систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Зокрема, доставка другої системи Iris-T і 16 керованих ракет відбулася декілька днів тому – приблизно 16 квітня.

12 жовтня 2022 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україну прибула німецька система протиповітряної оборони IRIS-T. Німеччина обіцяла надати Україні ще кілька таких систем ППО.

24 лютого 2023 року стало відомо, що Швеція допоможе Україні отримати важливі складові для додаткової системи протиповітряної оборони Iris-T

Довідка. Iris-T – зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середнього радіусу дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence у 2014 році та призначений для знищення крилатих та балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів та БПЛА.

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