Він наголосив, що це суто оборонне озброєння.

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Південна Корея надасть Україні оборонну військову техніку, зокрема, зенітні системи для відбиття російських атак.

Про це йшлося в інтерв'ю глави держави південнокорейській щоденній газеті Chosun Ilbo. Президент подякував за обіцянку Південної Кореї відправити нашій країні машини для розмінування та гуманітарну допомогу на загальну суму близько 230 мільйонів доларів. При цьому він наголосив, що Україні потрібні системи ППО та раннього попередження.

"Ми усвідомлюємо, що існує кілька обмежень щодо підтримки озброєнь. Однак я вважаю, що корейські принципи не повинні застосовуватися до оборонних систем та обладнання для захисту енергосистем (що Корея поки що не підтримує)", - зазначив Зеленський.

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Він пояснив, що зенітні комплекси - це суто оборонна техніка, а не зброя.

"Для відбудови України "Небесний Щит" має існувати. Ми щиро сподіваємося, що Корея підтримає нас у цій галузі. Крім того, є система раннього попередження, яка попереджає про російські авіаудари, які також потребують допомоги від Південної Кореї", - додав український лідер.

Війна в Україні - допомога Південної Кореї

Як писав The Wall Street Journal, Південна Корея досягла з Вашингтоном конфіденційної домовленості з приводу передачі Україні артилерійських снарядів і поставила велику партію на сотні тисяч боєприпасів.

Раніше зазначалось, що Європейський Союз може чинити тиск на Південну Корею, щоб країна передала озброєння безпосередньо Україні.

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