Аналітики зазначають, що російські загони дедалі більше деградують. Тим часом ЗСУ просунулися на північний захід від Сватового на Луганщині.

Наступ російських військ в Україні може призупинитися через погіршення морального стану, дисципліни та боєздатності у зонах бойових дій. Російські загони деградують, утримуючи відносно невеликі та незначні населені пункти по всій Донецькій області, особливо в районі Бахмута.

Такого висновку дійшли аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що російські підрозділи перебувають у стані занепаду, вони, ймовірно, перегрупуються з такими ж розрізненими бойовими елементами, що веде до подальшої деморалізації та неузгодженості у проведенні наступальних операцій, пишуть аналітики.

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"Спроби Росії захопити додаткову територію, ймовірно, ще більше сприяють зниженню морального духу та загальному виснаженню бойових можливостей. Крім того, продовжуються розбіжності між російськими військовими угрупованнями. Творець ПВК "Вагнер" Пригожин намагається відзначити своїх бойовиків на фронті", - наголосили в ISW.

Наступ ЗСУ на сході: що відомо

Тим часом українські війська просунулися на північний захід від міста Сватове в Луганській області. Зі свого боку російські окупанти продовжують оборонні операції на східному напрямку, побоюючись можливих атак ЗСУ на Кремінну.

Напередодні стало відомо, що Сили оборони укріпили свої позиції на північному сході Харківщини до північного заходу від Сватового.

Наголошується, що наші воїни захопили окупантів, які добровільно здалися, біля траси N26 у Крохмальному – приблизно за 20 км від Сватового. Також захисники взяли під контроль сусідні населені пункти – Піщане, Берестове й Табаївку.

Російські джерела поскаржилися, що українські війська проводили наземні атаки на північ від Крохмального і намагалися атакувати Орлянку й Котлярівку в межах 30 км на північний захід від Сватового. Російські пропагандисти побоювалися, що українські сили зміцнюють позиції на захід від Кремінної та намагаються форсувати річку Жеребець, щоб підготуватися до атак на підрозділи РФ у цьому населеному пункті.

"Російські сили продовжували вести оборонні операції навколо Кремінної в очікуванні можливого нападу ЗСУ. Начальник штабу батальйону БАРС-13 (російський бойовий резерв) у Кремінній заявив, що вони "міцно" тримають оборону міста й повністю контролюють дорогу Сватове – Кремінна", – цитує ISW російські джерела.

Війна в Україні: новини

ЗСУ відтіснили окупантів до Луганської області. 5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Станом на 9 жовтня стало відомо про звільнення ЗСУ семи населених пунктів.

Зокрема, за словами Гайдая, це села Красноріченської селищної громади Сватівського району: Новолюбівка, Невське, Греківка, а також села Коломийчиської сільської громади Сватівського району: Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка.

11 жовтня Гайдай висловив думку, що просування української армії на Луганщині буде продовжуватися, але не так стрімко, як на Харківщині, оскільки російські війська встигли підготуватися.

Раніше в Генштабі заявили, що на окремих напрямках, зокрема, на Донеччині, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Росія дуже боїться, що Збройні сили України можуть почати наступ на Запорізькому напрямку. Саме тому РФ завдає вогневих ударів по всьому напрямку, але наступати на Запоріжжя у неї немає сил.

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