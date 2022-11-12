На двох напрямках супротивник щодня використовує усі види озброєння, зазначив речних Східного угрупування військ нашої армії.

На східному фронті тривають найзапекліші бої, але українські війська не дають ворогу прорвати оборону.

Східний фронт залишається головним епіцентром боротьби за нашу незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, він найдовший за протяжністю і тут найзапекліші бої, про це повідомив речник Східного угрупування військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

Череватий нагадав, що найактивніші бої ведуться на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де щодня ворог використовує усі види озброєння.

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"Однак щодня там ворог несе величезні втрати. Наші воїни зупиняють його та не дають прорвати нашу оборону. Триває позиційна війна, іноді бувають невеликі рухи лінії оборони, але загалом оборона стоїть та не дає пройти ворогу", - підкреслив він.

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Армія України наприкінці літа пішла в контрнаступ на низці напрямів. Вже звільнено від окупантів майже всю Харківську та Миколаївську області. Також деокуповано низку населених пунктів у Луганській та Донецькій областях.

Станом на 10 листопада, за даними Генштабу ЗСУ, в Херсонській області від ворогів звільнено понад 1 тисячу квадвартних кілометрів території.

11 листопада президент Володимир Зеленський назвав "історичним днем" - наші захисники зайшли у Херсон, який супротивникам вдалося захопити у перші дні повномасштабного вторгнення.

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