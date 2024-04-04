Частково успіх Кремля походить від підтримки Китаю, Північної Кореї та Ірану.

Представник Державного департаменту США Курт Кемпбелл заявив, що Росія відновила свою армію після величезних втрат під час вторгнення в Україну.

"Протягом останніх кількох місяців ми оцінили, що Росія майже повністю відновила військову структуру", — сказав заступник держсекретаря Кемпбелл на заході, організованому Центром нової американської безпеки, пише Defense News.

"Оцінка Кемпбелла, здається, суперечить оцінці Пентагону та союзників Америки в Європі. На зустрічі країн, які підтримують Україну наприкінці минулого місяця, міністр оборони Ллойд Остін заявив, що Росія зазнала понад 315 000 втрат під час війни. Через скорочення американської допомоги, що призвело до нестачі боєприпасів на передовій в Україні, російські війська просунулися. Але це також дорого коштувало…", - зазначає Defense News.

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Йдеться, що в інтерв’ю на початку цього року голова комітету національної безпеки Литви оцінив, що Росії знадобиться від п’яти до семи років, щоб відновити свої сили для повномасштабної війни.

Як пише видання, Москва різко збільшила витрати на оборону з 2022 року — до 6% національного ВВП у своєму бюджеті на 2024 рік. Підвищення є частиною більших зусиль Кремля перевести свою економіку, і зокрема оборонну промисловість, на воєнний стан.

Йдеться, що частково його успіх походить від підтримки Китаю, а також Північної Кореї та Ірану. Цього тижня і Кемпбелл, і інший високопоставлений чиновник адміністрації на умовах анонімності сказали журналістам, що Китай допоміг РФ пережити економічні та військові невдачі за останні два роки.

"Ми дійсно бачили, як [Китайська Народна Республіка] почала допомагати відновлювати оборонно-промислову базу Росії, по суті заповнюючи торгівлю з європейськими партнерами", яка припинилася після вторгнення Росії, сказав чиновник. Президент Джо Байден висловив це занепокоєння під час розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном у вівторок, згідно з повідомленням Білого дому", - нагадує видання.

Зазначається, що успіх Москви додав тиску на уряд у Києві, який цього тижня знизив вік призову з 27 до 25 років на тлі втрат на передовій. Україна все ще сподівається на гігантське вливання американської допомоги, яке все ще затримується в Конгресі.

"Спікер Палати представників Майк Джонсон наразі відмовлявся виносити на голосування цей додатковий документ про національну безпеку, хоча нещодавно він дав зрозуміти, що таке може відбутися за певних умов", - сказано у статті.

Без цього, як зазначає Defense News, ЗСУ й надалі потребуватимуть нормування боєприпасів та протиповітряної оборони на передовій та по всій країні.

Водночас на думку голови Об’єднаного комітету начальників штабів Сі К’ю Брауна, це не означає, що лінія фронту на межі краху. Але це однозначно робить ситуацію для українців складнішою.

"Але вони (українці – УНІАН) досить добре захищалися", - сказав Браун на заході, організованому минулого тижня Defense Writers Group.

Що передувало

Український генерал, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що, мобілізуючи 300 тисяч нових військових, Росія лише поповнить свої втрати.

Він каже, що ця чисельність військових - велика кількість, але це "не критично". Маломуж також назвав напрямки, де росіяни можуть почати наступ: Куп'янськ, Сватове-Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Новопавлівка і Запорізька область.

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