Україна ще не отримала західні винищувачі, а Росія вже готова їм протистояти.

Україна отримує більшість західної зброї не вчасно. Наприклад, винищувачі F-16 зараз не настільки потрібні, як ще рік тому.

Про це пише Politico, про це розповіли високопоставлені офіцери Головного управління розвідки Міноборони.

"Часто ми просто не отримуємо системи озброєння в той час, коли вони нам потрібні - вони з’являються, коли вони вже не актуальні", - сказав один зі старших офіцерів, навівши як приклад винищувачі F-16.

Відео дня

"Кожна зброя має свій правильний час. F-16 були потрібні у 2023 році. Вони не підійдуть для 2024 року", – сказав він.

За словами цього офіцера, Україна ще не отримала західні винищувачі, а Росія вже готова їм протистояти.

"В останні кілька місяців ми почали помічати, що росіяни запускають ракети з Джанкоя на півночі Криму, але без вибухових боєголовок. Ми не могли зрозуміти, що вони роблять, а потім зрозуміли: вони дальноміри", - сказав співрозмовник видання.

Офіцер пояснив, що Росія розраховує, де найкраще розгорнути свої ракетні та радіолокаційні системи С-400, щоб максимально збільшити територію, яку вони можуть охопити для націлювання на F-16, утримуючи їх подалі від лінії фронту та російських матеріально-технічних центрів.

Офіцери також сказали, що тепер їм потрібна більш базова традиційна зброя, а також безпілотники. "Нам потрібні гаубиці та снаряди, сотні тисяч снарядів і ракет... Ми весь час говорили західним партнерам, що у нас є бойовий досвід, у нас є бойове розуміння цієї війни. У них є ресурси, і вони повинні дати нам те, що нам потрібно", - додав офіцер.

F-16 для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Міністерство оборони Великобританії повідомило, що в країні 10 українських пілотів пройшли базову льотну та мовну підготовку. Зазначалось, що тепер, перед тим, як навчитися керувати винищувачами F-16, вони перейдуть на курси підвищення кваліфікації, які проводять повітряні сили Франції.

У лютому поточного року міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас сказав, що винищувачі F-16 в Україні можна буде побачити у червні. За словами голови військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, такі літаки можуть змінити хід війни українців проти росіян.

Раніше, ще 20 серпня 2023 року, президент Володимир Зеленський за результатами переговорів з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що Україна отримає від країни-партнера 42 американських винищувачі F-16 після тренування пілотів та інженерів. Нідерланди передадуть Україні всі свої винищувачі F-16, оскільки країна переходить на нові моделі - F-35.

Того ж дня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що Україні вони передадуть 19 винищувачів. Водночас на початку жовтня минулого року Фредеріксен заявила, що Данія прагне збільшити поставки американських винищувачів F-16 в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: