Необхідно більше захисту засобами РЕБ, щоб підрозділи на плацдармі не вкривалися дронами ворога.

Російські окупанти змінили тактику на лівому березі Дніпра, суттєво збільшилася кількість штурмів. Про це начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк сказала в ефірі телемарафону.

За її словами, протягом кількох місяців поспіль ворог намагається вибити Сили оборони з плацдармів на лівому березі, але не має успіху і знаходиться в постійному пошуку нової тактики.

"Зараз вони спробували в такий спосіб – роззосередити максимально зусилля і наших сил, щоб дрібними групками атакувати з різних напрямків. Через що кількість штурмів зросла – в попередні тижні ми говорили про 1- 3 штурми на добу, то вже два дні поспіль фіксується 7-8 штурмів", - сказала Гуменюк. При цьому додала, що це свідчить про те, що ворог дійсно намагається знайти ефективний спосіб, оскільки військове командування вимагає результату, а його немає.

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"Для нас це говорить про подальше насичення бойової роботи, про те, що необхідно більше захисту засобами РЕБ, щоб підрозділи, які захищають плацдарм не вкривалися дронами ворога, бо в проміжках між штурмами продовжуються і артилерійські обстріли і удари дронами. Однак результат нашої радіоелектронної боротьби все ж таки досить показовий – близько 50% не досягають мети", - повідомила Гуменюк.

Ситуація в Кринках - останні дані

Як повідомляв УНІАН, днями речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що російські окупанти зазнають величезних втрат на лівому березі Херсонської області в Кринках. Їм доводиться підтягувати резерви, бо вони втрачають 60-70% своїх штурмових груп.

Зазначала, що на Херсонському напрямку, де в районі Кринок ворог безуспішно вже багато місяців намагається вибити наших із плацдарму, тут найскладніша ситуація в в окупантів із формуванням штурмових підрозділів.

За її словами, росіяни підтягують резерви з тилу, з третьої лінії оборони, тому що під час штурмів у районі Кринок не повертається близько 60-70% штурмовиків ворога.

Гуменюк зазначала, що такі серйозні втрати для ворога - це щоразу, окрім реального знищення особового складу, це і ще серйозна деморалізація в морально-психологічному плані.

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