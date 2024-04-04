Російські окупанти змінили тактику на лівому березі Дніпра, суттєво збільшилася кількість штурмів. Про це начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк сказала в ефірі телемарафону.
За її словами, протягом кількох місяців поспіль ворог намагається вибити Сили оборони з плацдармів на лівому березі, але не має успіху і знаходиться в постійному пошуку нової тактики.
"Зараз вони спробували в такий спосіб – роззосередити максимально зусилля і наших сил, щоб дрібними групками атакувати з різних напрямків. Через що кількість штурмів зросла – в попередні тижні ми говорили про 1- 3 штурми на добу, то вже два дні поспіль фіксується 7-8 штурмів", - сказала Гуменюк. При цьому додала, що це свідчить про те, що ворог дійсно намагається знайти ефективний спосіб, оскільки військове командування вимагає результату, а його немає.
"Для нас це говорить про подальше насичення бойової роботи, про те, що необхідно більше захисту засобами РЕБ, щоб підрозділи, які захищають плацдарм не вкривалися дронами ворога, бо в проміжках між штурмами продовжуються і артилерійські обстріли і удари дронами. Однак результат нашої радіоелектронної боротьби все ж таки досить показовий – близько 50% не досягають мети", - повідомила Гуменюк.
Ситуація в Кринках - останні дані
Як повідомляв УНІАН, днями речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що російські окупанти зазнають величезних втрат на лівому березі Херсонської області в Кринках. Їм доводиться підтягувати резерви, бо вони втрачають 60-70% своїх штурмових груп.
Зазначала, що на Херсонському напрямку, де в районі Кринок ворог безуспішно вже багато місяців намагається вибити наших із плацдарму, тут найскладніша ситуація в в окупантів із формуванням штурмових підрозділів.
За її словами, росіяни підтягують резерви з тилу, з третьої лінії оборони, тому що під час штурмів у районі Кринок не повертається близько 60-70% штурмовиків ворога.
Гуменюк зазначала, що такі серйозні втрати для ворога - це щоразу, окрім реального знищення особового складу, це і ще серйозна деморалізація в морально-психологічному плані.