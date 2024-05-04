Пошкоджено щонайменше 30 приватних будинків, є поранені.

Під час російської повітряної атаки по Харкову в російському Бєлгороді пролунав вибух. За непідтвердженою інформацією, одна з авіабомб, що призначалися для скидання на територію України, впала на Бєлгород.

Як повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, унаслідок вибуху зазнали пошкоджень щонайменше 30 приватних житлових домоволодінь і 10 автомобілів. Водночас постраждали п'ятеро людей, яких доправили в лікарні з різними травмами.

Губернатор також опублікував фотографії досить серйозних руйнувань на місці події, але так і не назвав причину того, що трапилося, - навіть у вигляді попередньої версії, що вкрай нехарактерно для такого роду офіційних заяв.

Бєлгородський опозиційний телеграм-канал "Пепел" зазначає, що вибух у Бєлгороді стався саме в той момент, коли російська авіація запускала кориговані авіабомби в напрямку Харкова. Також наголошується, що перед вибухом у місті не оголошувалася ракетна небезпека, що робить малоймовірною версію з українською ракетою.

"На будинок у Бєлгороді, ймовірно, впала російська авіабомба", - стверджує паблік, додаючи, що стовп диму на фото з місця події теж характерний для вибуху бомби.

Російський авіаудар по Харкову

Як писав УНІАН, у другій половині дня 4 травня російські окупанти завдали удару по Харкову і передмістях. Унаслідок удару виникла сильна пожежа на виробничому підприємстві в Індустріальному районі міста.

За словами голови Харківської обласної ОДА Олега Синєгубова, за попередніми даними, четверо цивільних дістали поранення. Він каже, що удар по місту завдали ракетою.

Водночас обласне управління поліції повідомляє про скидання російських авіабомб по північних передмістях Харкова - які ближче до Бєлгорода. Є постраждалі, зруйновано приватні будинки.

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