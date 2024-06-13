Жителів Титовки в передмісті Шебекиного просять "до ранку утриматися від прогулянок".

Російські окупаційні війська продовжують "губити" бомби над своїми ж містами. Так, увечері в четвер, 13 червня 2024 року, потужний вибух прогримів у Шебекіному Бєлгородської області.

"За попередніми даними, на місто впала російська авіабомба. Місцеві телеграм-канали просять мешканців Титовки в передмісті Шебекиного "до ранку утриматися від прогулянок", – повідомляє телеграм-канал "Пепел".

У жителів Шебекиного вибуховою хвилею вирвало віконні рами і вибило скло.

"Вибух був сильний. У районі поблизу вибуху у людей вибуховою хвилею вибило шибки і навіть вирвало віконні рами з прорізів", – пише "Шо Шебекіно".

Інші новини Росії

У Москві вирує потужна пожежа. У ЗМІ повідомляли, що горить територія конструкторського бюро "Сухого", де виготовляють літаки серії Су.

Водночас у російському МНС це спростовують. Там заявили, що "будівля просто розташована поруч, але пожежі там немає".

Кількома днями раніше в Росії розбився бомбардувальник. У Міноборони країни-агресора заявили, що Су-34 зазнав аварії під час навчально-тренувального польоту. Пілоти не вижили.

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