Сам "кухар Путіна" дуже неоднозначно відреагував на статтю агенції.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин планує згорути операції своїх найманців в Україні через невдачі та сфокусуватися на Африці.

Як повідомляє Bloomberg, про це стверджують інформовані джерела. На це рішення "кухаря Путіна" підштовхнули проблеми з постачанням боєприпасів "Вагнеру" на тлі конфлікту з міноборони РФ.

"Пригожин усім заважає. Його єдиний захист зараз - його особисті стосунки з Путіним, який все ще вважає його в певному сенсі корисним", – заявила російська політологиня Тетяна Станова.

На тлі публічних скарг про "снарядний голод", Пригожин визнав, що після завершення битви за Бахмут його ПВК доведеться "перезавантажити". Хоч поки немає ознак згортання операцій "Вагнера" в Україні, джерела стверджують, що операції в Африці в майбутньому привернуть більше уваги Пригожина, адже невдачі в Україні "стали складнішими для його сил".

Певну сконцентрованість Пригожина на Африці підтверджують і нещодавні оголошення про набір найманців для операцій на цьому континенті. Зокрема, "Вагнер" шукає найманців на контракт в Африку, що триватиме 9-14 місяців. За даними ЗМІ, Пригожин має певні інтереси в Африці. Його цікавить видобуток золота та алмазів.

До речі, Пригожин відреагував на статтю Bloomberg. Його реакцію опублікувала прес-служба.

"Я не знаю, що повідомляє Bloomberg, але, мабуть, вони знають краще, ніж я сам, що ми робитимемо далі. Поки ми потрібні своїй країні, ми воюємо на території України", - сказав він.

"Вагнер" в Україні

Пригожин кинув своїх наймаців на м'ясний штурм Бахмута Донецької області, але місяці жорстких бойових зіткнень не призвели до захоплення міста. У січні 2023 року журналісти з'ясували, що "вагнерівці" та війська РФ фактично виснажені під Бахмутом. Росіяни зазнали на цьому напрямку величезних втрат, які можуть обернутися тактичним успіхом для ЗСУ.Ф.

Буквально сьогодні командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що найманці ПВК "Вагнер", які є рушійною силою військ РФ під Бахмутом, сильно виснажені. Раніше подібний сценарій подій вже розгортався під Києвом, Харковом та на інших територіях, які деокупували українські війська.

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