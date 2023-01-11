Для прикладу джерело видання нагадало аналогічну помилку росян влітку 2022 року у Сєвєродонецьку.

Спроби окупаційних військ захопити Бахмут Донецької області ведуть до їхнього виснаження. Це може дати українським захисникам шанс до нового контрнаступу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело в одному із західних оборонних відомств. За його словами, росіяни зазнали на цьому напрямку величезних втрат, але отримали лише незначний тактичний успіх.

Для прикладу співрозмовник видання нагадав аналогічну помилку росіян влітку 2022 року у Сєвєродонецьку. Це відкрило нові можливості для ЗСУ на Харківському напрямку та для інших військових успіхів.

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"Російські війська були виснажені і розтягнуті, що відкрило можливість Україні почати успішні контрнаступи восени", — зазначив він.

Битва за Бахмут

Як раніше повідомляв УНІАН, наразі найзапекліші бої тривають за Бахмут та Соледар. Туди окупанти перекинули величезні сили, однак ЗСУ дають гідну відсіч противнику. У Бахмуті окопи та лісосмуги всіяні трупами російських інтервентів.

Ввечері 10 січня радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти встановили вогневий контроль над трасою Бахмут – Соледар у Донецькій області.

Нещодавно українські захисники показали унікальні кадри, зняті на околицях Бахмута, за який йдуть жорстокі бої. ЗСУ чітко та злагоджено знищили ворога та захопили позиції росіян.

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