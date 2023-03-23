Незабаром Збройні сили України скористаються виснаженням окупаційних військ так само, як раніше це було у боях під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом.

У багатомісячній битві за місто Бахмут російські найманці з групи "Вагнер" втрачають значні сили і видихаються.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram. "Агресор не полишає надії за будь-яку ціну взяти Бахмут, не дивлячись на втрати ані в живій силі, ані в техніці", - повідомив Сирський.

"Основними силами РФ на цьому напрямку є представники приватної військової кампанії "Вагнер". Не шкодуючи нічого, вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом", - наголосив командувач Сухопутних військ.

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Він заявив, що під безперервним вогнем артилерії, авіації противника українські воїни на фронті демонструють надлюдську стійкість, мужність та хоробрість.

"Зокрема підрозділи 93-ї, 10-ї, 57-ї та 5-ї бригад, котрі зараз боронять нашу Батьківщину на сході країни", - додав він.

Ситуація у Бахмуті

Важкі бої у Бахмуті тривають вже кілька місяців. Українські військові мужньо захищають місто-фортецю попри те, що окупанти закидають їх горами "гарматного" м'яса.

Деякий час тому на Ставці у Зеленського було вирішено, що ЗСУ продовжать утримувати місто.

21 березня Сирський зазначав, що російські загарбники намагаються просуватися до центру міста Бахмут від його околиці, але Сили оборони України стримують просування ворога.

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