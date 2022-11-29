Пригожин заявив, що замбієць був завербований в ПВК "Вагнер".

Приватна військова компанія (ПВК) "Вагнер" завербувала в російській колонії громадянина Замбії Лемехані Ньіренду, який пізніше загинув на війні в Україні.

Про це повідомив власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, додавши, що пам'ятає, як запитав молодого чоловіка, який відбував термін в Тверській області, "навіщо йому ця війна", якщо через пару років він зможе вийти з колонії з дострокового звільнення.

"Для чого ти поїдеш? Адже шанс загинути досить високий. Пам'ятай про це",-процитувала слова прес-служба Пригожина.

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За словами власника ПВК, замбієць відповів так, як і очікував сам бізнесмен. Він нібито сказав: "Ви, росіяни, багато років допомагали нам, африканцям, здобути незалежність. Коли нам було важко, ви простягали нам руку і продовжуєте це робити і зараз. "ПВК Вагнера" рятує тисячі африканців, і якщо я поїду разом з вами на війну, напевно, це менше, ніж я можу сплатити наші борги. А якщо я залишуся живий, то навчуся боротися за свою Батьківщину...".

Ліквідація громадянина Замбії на війні в Україні

У середині листопада МЗС Замбії заявило, що на війні в Україні загинув їхній громадянин, який раніше відбував тюремний термін у Москві. У відомстві повідомили, що 23-річний студент МІФІ Лемехані Натан Ньіренда загинув "на полі бою" 22 вересня. Дипломати вимагали від російської влади пояснень, яким чином Ньіренда потрапив на фронт.

Родичі вбитого припускали, що його могли завербувати в ПВК "Вагнер".

У Росії Лемехані Ньіренда підробляв кур'єром. У квітні 2020 року його засудили до 9,5 років позбавлення волі. У посилці, з якої його затримали силовики, знайшли наркотики.

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