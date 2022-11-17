Це перший відомий випадок загибелі іноземного громадянина, завербованого в Росії для участі в бойових діях в Україні.

Сім'я 23-річного студента із Замбії, який перебував у російській в'язниці, а пізніше був вбитий на війні в Україні, вимагає від РФ пояснити всі обставини події.

Сестра Лемехани Ньиренды сказала в інтерв'ю Бі-бі-сі, що близькі не знали про його відправку на фронт. Музангалу Ніренда сказала, що загибель молодого хлопця на війні в чужій країні залишила занадто багато питань - і в першу чергу, чому йому не дали можливості повідомити родині, що його завербували і відправляють на війну, і чи не було це зроблено примусово.

Глава МЗС Замбії Стенлі Какубо заявив, що на війні в Україні загинув громадянин цієї країни, який раніше відбував термін у Росії. Це перший відомий випадок загибелі іноземного громадянина, завербованого в Росії для участі в бойових діях в Україні. За відомостями глави замбійського зовнішньополітичного відомства, Ньіренда загинув "на полі бою" в Україні 22 вересня. Його тіло вже знаходиться в Ростові-на-Дону і незабаром буде відправлено до Замбії.

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За словами Какубо, Замбія вже зажадала пояснень від російської сторони у зв'язку з відправкою свого громадянина на війну в Україну і його загибеллю там.

"Ми ще занадто багато чого не знаємо, - сказала Музангалу Ньіренда кореспондентам Бі-бі-сі. - Наприклад, чому владі Замбії нічого не було відомо про його відправку на війну? Люди, які послали його туди, поставилися до нас з презирством, для них він був ніким, вони просто використовували його". "Ми хочемо дізнатися, яким чином його завербували, а сім'я при цьому нічого не знала. Може бути його залякали і змусили?"- продположила сестра загиблого.

Як розповіла Музангалу Ньіренда, її брат ще в 2019 році отримав державну стипендію і в рамках договору між Росією і Замбією відправився в РФ вивчати основи будівництва ядерних об'єктів в Московському інженерно-Фізичному інституті.

За словами сестри, Ньіренда підробляв кур'єром-і в 2020 році його затримали з посилкою, в якій виявилися наркотики.

"Ми впевнені, він не знав, що знаходиться в посилках, які він доставляв. Нам він казав, що не знав про це. Йому відправляли повідомлення, в яких було сказано, де забрати посилку і куди її доставити, - пояснила вона. - Одного разу його зупинила поліція, його обшукали і виявили в посилці наркотики. Він пояснив, що працює онлайн-кур'єром і не знає, що знаходиться в посилках, але його заарештували".

За даними телеграм-каналу "обережно, новини", Ньіренда" попався " з мефедроном в московському парку і отримав дев'ять з половиною років ув'язнення. Слідство встановило, що студент встиг зробити три "закладки", стверджує канал.

Родичі сподівалися, що Ньіренда благополучно повернеться додому. Однак, як вважають члени сім'ї, в колонії його завербували в ПВК "Вагнер", куди останнім часом набирають добровольців з числа ув'язнених, обіцяючи їм свободу в обмін на участь у військових діях в Україні.

Навіть після відправки в російську в'язницю Ньіренда знаходив способи зв'язатися зі своїми родичами в Замбії. Останній раз він подзвонив батькам 31 серпня - і ця розмова викликала у них серйозну тривогу.

"Він сказав тоді батькам:"Я більше не в тюрмі, але те, де я перебуваю, - це секрет". Це викликало у моїх батьків, та й у всіх нас, велике занепокоєння. Ми знали, що він - ув'язнений в чужій країні, де у нього немає ніяких прав, ми дуже тривожилися з приводу того, що відбувається, але він не міг розкрити подробиці, а батьки не стали його змушувати", - сказала сестра Лемехані.

Сім'я повідомила про цей дивний дзвінок владі Замбії, і їх запевнили, що з'ясують, де знаходиться Лемехані. Однак кілька місяців по тому прийшла звістка про загибель молодої людини на війні в Україні.

"Він був молодий, але вони вкрали у нього життя. У нього залишився брат-близнюк, і вони вкрали у мого брата його другу половинку, - сказала крізь сльози його сестра. - У нього було так багато планів! Він навчався, щоб повернутися і доглядати за нашою матір'ю. Він хотів допомагати будувати в Замбії нове життя. А вони його у нас вкрали. У нас немає відповідей, одні лише питання. Ми хочемо, щоб його повернули додому, де б він упокоївся з миром. Ми хочемо, щоб він повернувся до тих, хто любить його, але ми хочемо і отримати відповіді на свої питання".

За даними Замбійських чиновників, тіло вбитого студента було відправлено в Ростов-на-Дону, де його підготують до відправки на батьківщину в Лусаку. Запит Бі-бі сі, направлений до Міністерства закордонних справ Замбії з приводу загиблого студента, залишився без відповіді.

Замбія, як і багато африканських країн, які не бажають псувати відносини з Москвою, займає нейтральну позицію з приводу війни в Україні, але стверджує, що засуджує будь-які військові дії.

Страта "вагнерівця" Євгена Нужина

12 листопада в мережі з'явилося відео жорстокого вбивства Євгена Нужина. Це назвали "покаранням зрадника". У телеграм-каналі Grey Zone, який пов'язують з ПВК "Вагнера", опублікували відео з убивством Нужина. Перед смертю чоловік сказав, що" прийшов до тями "в підвалі, де йому повідомили, що його будуть"судити".

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