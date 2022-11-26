Окупанта завербували у колонії, де він відбував покарання.

20-річний "вагнерівець" Андрій із Астрахані здався в полон українським воїнам, коли "свої" вигнали його з окопів.

Відео спілкування з полоненим найманцем опублікував підрозділ К2 54 омбр. Українським воїнам "вагнерівець" розповів, що повоював всього 1,5 дні.

За свідченнями окупанта з ПВК, він хотів "спетляти" з України, але його випередив "колега", якого "анулювали" час спроби втечі. Росіянин уточнив, що "анулювати" у ПВК "Вагнер" означає розстріляти.

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"Вагнерівець" зізнався, що з ним в українському полоні добре поводяться, а про втрати ПВК він нічого не знає. Окремо окупант розповів, як потрапив у полон. З'ясувалося, що його просто вигнали з окопу.

"Я сидів в окопах, вони ("вагнерівці" - УНІАН) кажуть: "Виходь. Тут місця нема". Я пішов у інший окоп. Тут вже ваша "пташка" літала. І так з окопу в окоп бігав, поки вона літала. Вже коли зрозумів, що за*башать, була думка здатися, але не знав, куди здаватися. Я стояв і дивився на ваш дрон, зробив два кроки вперед, дрон полетів. Я не очікував, що ось так будуть з окопів викидувати", - пригадав "вагнерівець".

Окупант розповів, що його завербували у колонії, де він відбував покарання. За участь в ПВК обіцяли 300 тисяч рублів, а за знищення бойової техніки - окрема оплата. За знищення HIMARS обіцяють платити мільйонами.

ПВК "Вагнера" в Україні

Ще в серпні стало відомо, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених. Він їздив колоніями і закликав росіян вирушати на війну проти України. На тлі провалів і постійних втрат РФ, так країна-агресор намагається компенсувати брак живої сили.

У листопаді УНІАН вже повідомляв, що в Росії з колоній зникли тисячі ув'язнених на тлі війни в Україні. Число людей в російських колоніях за два перших місяці осені поточного року скоротилося на 23 тисячі. Це пов'язують з тим, що ув'язнених вербують в ПВК "Вагнера".

За даними українського Генштабу, в Донецьку область переміщено окремі підрозділи окупантів з території Чеченської Республіки та зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець описав ситуацію під Бахмутом. Він зазначив, що там діють як "мобіки", так і найманці ПВК Євгена Пригожина "Вагнер".

Виявилося, у них дуже нахабна тактика. Однак це все одно не допомагає окупантам захопити Бахмут.

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