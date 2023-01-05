За його словами, росіяни повинні "з повагою" ставитися до зеків, адже вони - "воїни", які прийшли вбивати українців за покликом "генетики".

Ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин "засвітився" серед групи зеків-найманців, які завершили піврічний контракт. Він привітав найманих убивць українців із "чесним відпрацюванням" контракту і дав кілька дивних порад.

Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости", Пригожин приїхав до першої групи "вагнерівців", завербованих у колоніях, яка завершила піврічний контракт. Пропагандисти заявляють, що з "вагнерівців" зняли всі судимості.

"Контракт свій із честю відпрацювали, з гідністю, одні з перших… Перші. Відпрацювали так, як мало хто працює. Суспільство має ставитись до них із глибокою повагою, а закони вони порушувати не повинні. Але якщо ти побачив людину, яка приїхала після війни, а перед цим сиділа в таборі і записалася добровольцем... Треба розуміти, що вони є абсолютно повноцінними членами суспільства", - заявив Пригожин.

"Вагнерівці" ж пообіцяли, що "повернуться", але не уточнили, у в'язницю, чи на війну. Вони заявили, що це для них "не робота, а життя".

Крім того, Пригожин розповів історію про "героїчного" зека, який самоліквідувався під Вугледаром. За його версією, найманець підірвав себе гранатою, опинившись у пастці.

"Покликання є. Це генетика, те, що в тебе є в організмі. Поєднання гормонів, мозкових звивин і всього іншого. Йти вперед, не боятися ворога, дивитися йому в очі і не відводити погляд", - заявив Пригожин, коментуючи ліквідацію зека.

На останок Пригожин дав своїм "випускникам" кілька "порад".

"Багато не бухай, наркотики не вживай, баб не ґвалтуй", - заявив Пригожин під час спілкування із зеками.

Зеки ПВК "Вагнер" на війні проти України

Пів року тому ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин особисто їздив у російські колонії вербувати зеків на війну проти України. Частина з них погодилася. В'язнів кидають на передову фактично без підготовки.

Впродовж останніх кількох місяців найманці штурмують фортецю Бахмут. Околиці міста усипані трупами "вагнерівців". При цьому в Росії приховують реальні втрати росіян в Україні, але правду приховати складно. Так, на Кубані виявили кладовище найманців "Вагнера".

Крім того, нещодавно Пригожин засвітився на "складі" з ліквідованими найманцями, що в РФ подали як вшанування пам'яті "героїв".

Вас також можуть зацікавити новини: