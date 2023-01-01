Роспропаганда подала це як "вшанування пам'яті героїв".

Ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин засвітився на "складі" з ліквідованими найманцями. Роспропаганда подала це як вшанування пам'ятів "героїв".

На кадрах з місця, де зберігають тіла мінуснутих бойовиків, видно, що Пригожин пройшовся повз тіла, демонстративно перехрестився і видав, що контракт ліквідованих окупантів "закінчився".

"Їхній контракт закінчився. Поїдуть додому через тиждень", - заявив Пригожин.

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Позуючи на тлі величезної купи тіл "вагнерівців" у чорних пакетах, Пригожин заявив, що їх "з повагою" покладуть у цинк та відправлять додому.

Згодом Пригожин поспостерігав, як двоє "вагнерівців" вивантажують "двохсотих" і під час цього заняття привітав їх з Новим Роком.

"Вагнер" на війні проти України

Кілька місяців триває ворожий штурм Бахмута. Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов зазначив, що наступ на Бахмут очолює ПВК "Вагнер". Пригожин кидає своїх найманців "на м'ясо". Поле бою вкрите тілами загарбників.

За даними аналітиків ISW, сили росіян на Бахмутському напрямку вже виснажені, а тому події можуть наближатися до кульмінації.

У ЗСУ підтвердили, що окупаційні війська РФ після активних бойових дій на Бахмутському напрямку потребують оперативної паузи, однак керівництво Росії не дозволить своїй армії цього зробити.

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