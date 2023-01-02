Усі могили мають дві характерні риси.

На Кубані виявили кладовище найманців приватної військової компанії "Вагнер". Ледь не щодня могил стає більше.

Як повідомляє Телеграм-канал Sota, кладовище "вагнерівців" сховали від сторонніх очей у станиці "Бакинській".

На кадрах видно, що ліквідованих найманців ховають на закритій території. На кладовищі вже понад сотня могил. Кількість збільшується ледь не щодня.

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Характерна відмінність усіх могил "вагнерівців" – відсутність фотографій і вінок з жовтою п'ятикутною зіркою по центру.

Як ЗСУ "мінусують" ПВК "Вагнер": останні новини

Найманці ПВК "Вагнер" активно штурмують Бахмут. Тільки минулої доби ЗСУ "задвохсотили" понад 170 окупантів під Бахмутом. Ще близько 200 росіян отримали поранення.

Крім того, ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин засвітився на "складі" з ліквідованими найманцями. Роспропаганда подала це як вшанування пам'яті "героїв".

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