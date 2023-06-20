Пригожин стверджує, що вони "спокутували свою провину".

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що взимку цього року і восени-взимку минулого у складі його угруповання воювала велика кількість людей з місць позбавлення волі.

"Хтось загинув, хтось залишився живий. Ті, хто залишилися живі, повернулися додому. Щоб вони не зробили, які б злодіяння не зробили, загинувши, вони спокутували свою провину. І тому не треба танцювати на кістках. Це моя думка", - сказав він.

Пригожин заявив, що надалі на питання, загинув чи ні, служив чи ні хтось із бійців ПВК прес-служба організації відповідей давати не буде.

Відео дня

"І пам'ятайте головне: якби не загинули вони, загинули б ваші діти. Уявіть ваших дітей, що лежать в труні, і прийміть рішення, чи подобається те, що вони воювали і загинули?"- сказав він.

ПВК "Вагнер" - що відомо

Раніше глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розповів, що після закінчення контракту додому вирушили вже 32 тисячі раніше засуджених "вагнерівців" і похвалився їх "досягненням". Так, Пригожин з гордістю відзначив "виховний" ефект контракту з ПВК "Вагнер".

На початку року повідомлялося, що ПВК "Вагнер" вже втратила на війні в Україні близько 40 тисяч раніше завербованих ув'язнених.

Вас також можуть зацікавити новини: