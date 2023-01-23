Приватна армія Євгена Пригожина "Група Вагнера" вже втратила на війні в Україні близько 40 тисяч раніше завербованих в'язнів. Про це заявила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова в інтерв'ю каналу My Russian Rights.
За даними правозахисниці, на кінець грудня до "Групи Вагнера" були завербовані близько 43 тисяч російських ув'язнених, а до теперішнього моменту це число зросло, імовірно, до 50 тисяч.
"З них воюють на фронті десять тисяч, тому що всі інші або вбиті, або трьохсоті (поранені – ред.), або зникли безвісти, або дезертирували, або здалися в полон", — заявила вона.
За словами Романової, масове дезертирство ув'язнених з "Вагнера" почалося восени. При цьому багато хто втік з фронту в Росію, прихопивши з собою зброю.
Романова висловила припущення, що сам Євген Пригожин не веде підрахунків щодо зниклих і дезертирів серед найманців – усіх записують до числа загиблих. На це, ймовірно, вказують випадки, коли рідним загиблих в Росії приходять порожні труни.
"Група Вагнера" на війні в Україні
Днями журналісти дізналися, що "Група Вагнера" практикує відправку в Росію порожніх трун родичам загиблих найманців. Це розкрилося, коли один такий загиблий і вже похований у закритій труні згодом знайшовся живим в українському полоні.
Влада США визнала "Групу Вагнера" міжнародною злочинною організацією і анонсувала нові санкції щодо осіб, які з нею пов'язані.
У контексті війни в Україні "вагнерівці" отримали репутацію "гарматного м'яса", яке використовується в кривавих лобових атаках на українські позиції. У боях за Бахмут І Соледар "Група Вагнера" була практично розбита, кажуть українські військові.