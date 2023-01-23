В ході битви за Соледар "група Вагнера" була практично знищена, кажуть експерти.

Приватна армія Євгена Пригожина "Група Вагнера" вже втратила на війні в Україні близько 40 тисяч раніше завербованих в'язнів. Про це заявила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова в інтерв'ю каналу My Russian Rights.

За даними правозахисниці, на кінець грудня до "Групи Вагнера" були завербовані близько 43 тисяч російських ув'язнених, а до теперішнього моменту це число зросло, імовірно, до 50 тисяч.

"З них воюють на фронті десять тисяч, тому що всі інші або вбиті, або трьохсоті (поранені – ред.), або зникли безвісти, або дезертирували, або здалися в полон", — заявила вона.

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За словами Романової, масове дезертирство ув'язнених з "Вагнера" почалося восени. При цьому багато хто втік з фронту в Росію, прихопивши з собою зброю.

Романова висловила припущення, що сам Євген Пригожин не веде підрахунків щодо зниклих і дезертирів серед найманців – усіх записують до числа загиблих. На це, ймовірно, вказують випадки, коли рідним загиблих в Росії приходять порожні труни.

"Група Вагнера" на війні в Україні

Днями журналісти дізналися, що "Група Вагнера" практикує відправку в Росію порожніх трун родичам загиблих найманців. Це розкрилося, коли один такий загиблий і вже похований у закритій труні згодом знайшовся живим в українському полоні.

Влада США визнала "Групу Вагнера" міжнародною злочинною організацією і анонсувала нові санкції щодо осіб, які з нею пов'язані.

У контексті війни в Україні "вагнерівці" отримали репутацію "гарматного м'яса", яке використовується в кривавих лобових атаках на українські позиції. У боях за Бахмут І Соледар "Група Вагнера" була практично розбита, кажуть українські військові.

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