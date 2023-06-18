Додому вирушили вже 32 тисячі раніше засуджених "вагнерівців".

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розповів, що після закінчення контракту додому вирушили вже 32 тисячі раніше засуджених "вагнерівців" і похвалився їх "досягненням".

Так, Пригожин з гордістю відзначив "виховний" ефект контракту з ПВК "Вагнер".

"Скоєно тими, хто вийшов на свободу і закінчив контакт, 83 злочини, це 0,25% від загальної кількості вибулих, це у 80 разів менше, ніж у осіб, які звільняються з місць позбавлення волі за аналогічний період без укладення контракту з ПВК "Вагнер", - похвалився Пригожин.

ПВК "Вагнер" та ув'язнені

З липня минулого року власник "Вагнера" Євген Пригожин почав вербування добровольців-ув'язнених в російських в'язницях. До середини зими чисельність угруповання досягла піку, але вже в січні Пригожину заборонили вербувати ув'язнених, оскільки цей ресурс почав використовувати російське Міноборони.

На початку року повідомлялося, що ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина вже втратила на війні в Україні близько 40 тисяч раніше завербованих ув'язнених.

Вас також можуть зацікавити новини: