Засновник ПВК заговорив про шахти, де нібито зберігається унікальна зброя.

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин нещодавно заявив про те, що біля Бахмута і Соледара розташовані шахти, які можна вважати "підземним містом". Таким чином він намагається домогтися одразу декількох цілей.

У новому звіті від Інституту вивчення війни (ISW) зазначено, що Пригожин намагається виправдати невдачі армії РФ на Бахмутському напрямку. Однак також він намагається підняти статус ПВК.

Експерти навели інформацію, яку 5 січня повідомило джерело з Білого дому. Так, в США вважають, що Пригожин хоче заробити на видобутку солі і гіпсу з шахт біля Бахмута. 7 січня він сам зробив заяву про те, що в цих шахтах нібито знаходиться зброя Першої світової війни. Такі шахти, стверджував Пригожин, є "унікальними історичними захисними спорудами", які він також порівняв з "підземним містом".

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"Заяви Пригожина, ймовірно, є спробою пояснити повільний темп просування "Вагнера" навколо Бахмута, але також може частково пояснити його багатомісячну і дорогу рішучість встановити контроль над територією. Колишній російський офіцер і блогер розкритикував Пригожина і російських командирів, заявивши, що всі знали про існування цих шахт при розробці плану наступу, і відкинув твердження про наявність в цьому районі історичної зброї", - відзначили в ISW.

Також аналітики повідомили, що Пригожин і далі намагається отримати статус обраного російського губернатора, що допоможе йому посилити свій вплив і просувати особисті цілі. Однак це розкриває той факт, що для засновника "Вагнера" статус і особисті амбіції важливіші за перемогу в повномасштабній війні РФ проти України.

"Губернатор Курської області Роман Старовойт відвідав тренувальну базу Курської обласної народної міліції "Вагнера" 8 січня і, як повідомляється, під час свого візиту тренувався разом з Пригожиним і "справжніми чоловіками", які є патріотами. Російські ЗМІ стверджували, що Старовойт навіть отримав пропозицію підписати контракт з "Вагнером"... Деякі російські ЗМІ навіть представили візит Старовойта на полігон як зразок поведінки для російського політика, що ще більше підвищило імідж Пригожина як патріотичного лідера воєнного часу в російському інформаційному просторі. Ймовірно, Пригожин намагається заручитися підтримкою легалізації групи "Вагнера" в Росії", - резюмували експерти.

Ситуація в Бахмуті: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ватажок "вагнерівців" Пригожин назвав причини "одержимості" Бахмутом. Він стверджує, що там є "мережа підземних міст".

"Фішка Бахмута в його унікальних історичних і географічних оборонних можливостях, до яких відноситься, перш за все, поділ міста на кілька частин водними перешкодами. Другою особливістю є те, що передмістя Бахмута – це комплекс населених пунктів, які створюють єдину систему оборони. Третє – це унікальний ландшафт: яри і висоти, які є природними тунелями", - повідомила прес-служба Пригожина.

Однак аналітики зазначали, що російські війська далекі від оперативного оточення Бахмута. Враховуючи, що останнім часом окупанти рухаються по кілька сотень метрів на день, вкрай малоймовірно, що противнику вдасться перерізати ці логістичні шляхи ЗСУ. Захисники України також показали кадри поля під Бахмутом. Земля всіяна трупами російських солдатів.

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