Військовий розповів, в яких ситуаціях допомагають, як зауважив Федоренко, донати громадян та партнери.

У питанні забезпечення дронами ЗСУ є виклик, пов’язаний з тим, що багато комплектуючих китайського виробництва, які отримує Україна, браковані. Це зумовлюває перебої з постачанням безпілотників на фронт.

Про це зазначив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахілес" Юрій Федоренко в ефірі Київ24. Він зазначив, що не може сказати, що це диверсія від Китаю, але дуже-дуже багато комплектуючих приходять з браком.

"До чого це приводить? Умовно, є партія дронів. Однієї тисячі дронів підрозділу "Ахіллес" достатньо, щоб працювати повноцінно 5 днів на фронті, знищуючи ударно-штурмовий потенціал окупанта. І от ми чекаємо, що зараз мають відвантажити, а виробник телефонує і каже: вибачте, прийшли браковані комплектуючі", - розповів Федоренко.

Відео дня

За його словами, доводиться чекати поставки партії дронів по держконкрактам ще 2-3 тижні. В таких ситуаціях допомагають, як зауважив Федоренко, донати громадян та партнери.

"Сукупність проблемних питань з точки зору взагалі держконтрактів і централізованих закупівель, а також виробничі проблеми дійсно призводять до того, що періодично ми маємо перебої з постачанням дронів. І це насправді дуже складний виклик.Завдячуючи лише українській нації, а також партнерам, які допомагають, нам вдається підхоплювати і мати той мінімальний ресурс, необхідний для високоефективного виконання бойових завдань", - пояснив він.

Військовий підкреслив, що зараз неможливо повною мірою коштом держави вирішити проблеми з постачанням дронів на фронт. Але є можливості дати фронту мінімальну кількість дронів для високоефективного виконання боєзавдань. І ця мінімальна кількість формується за рахунок як державних контрактів, так і донатів й підтримки партнерів.

Окремо Федоренко прокоментував ситуацію з забезпеченням Сил оборони дронами на оптоволокні.

Командир полку ""Ахілес" пояснив, що РФ мала доступ до виробничих спроможностей Китаю, до сировини і "як наслідок, змогла швидше наростити виробничі спроможності по цих дронах і забезпечити російські окупаційні війська в порівнянні з тим, як це розвивається у нас".

"Ми не зможемо раніше, ніж жовтень-листопад місяць, забезпечити паритет з ворогом по дронах із оптоволокном. Лише на окремих відтинках, які є найбільш пріоритетно-важливими для нас", - вважає він.

За словами військового, зараз всі як в Україні, так і наші партнери роблять все для того, щоб ці дроги були в ЗСУ.

Дрони на війні в Україні

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що наразі у загарбників перевага у виробництві дронів на оптоволоконному керуванні, але Україна наздоганяє їх і вже має достатньо виробників. За його інформацією, на даний час кількість FPV-дронів з нашого боку переважає кількість таких дронів з боку противника.

Сирський зауважив, що Україні відомо про плани РФ щодо нарощення кількості дронів. Причому на сьогодні у ворога є перевага і в кількості, і в дальності застосування дронів на оптоволоконному керуванні - літають на відстань до 40 кілометрів. Але Україна в цьому процесі наразі наздоганяє РФ, запевнив він.

Головнокомандувач нагадав, що безпілотники рятують життя військових і тому важливо, щоб українська армія була високотехнологічною.

Вас також можуть зацікавити новини: