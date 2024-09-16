Як наголосив глава держави, ведеться робота над тим, аби реальність усе ж таки подолала російську державну пропаганду.

Серед росіян погіршується загальне сприйняття війни проти України. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні до українців.

За його словами, сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому зокрема була змістовна доповідь розвідки щодо ситуації в армії країни-окупанта та серед населення РФ.

"Для нас важливо, що в Росії погіршується сприйняття війни – сприйняття результатів путінської політики. Працюємо над тим, щоб реальність усе ж таки подолала російську державну пропаганду", - повідомив Зеленський.

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Також глава держави зазначив, що Україна готується до наступних кроків Росії безпосередньо на фронті.

"Незмінно працюємо, щоб Україна мала достатньо сил і засобів для виробництва й постачання дронів. Хоч би як у світі змінювалася ситуація, змінювалися обставини, українські воїни мають отримувати все те, що необхідно для успішних наших захисних і активних дій. Забезпечення дронами – це не просто щось тактичне, це стратегічний пріоритет, і я дякую всім, хто із цим працює. А особливо тим, хто допомагає нашим військам освоїти нові тактики роботи з дронами", - зазначив Зеленський.

Ситуація в Росії: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у червні 2024 року видання Foreign Affairs писало, що російські олігархи, які були шоковані повномасштабним вторгненням в Україну, сьогодні вже змирилися з новою реальністю та сподіваються на перемогу. Багато з них упевнені, що Володимир Путін не зупиниться, доки не захопить Київ.

6 серпня 2024 року Сили оборони України розпочали Курську операцію та просування вглиб російської території. Вперше після Другої світової війни іноземна армія увійшла на територію РФ. За кілька тижнів до стабілізації фронту українці розгромили погано навчених російських призовників і захопили сотні квадратних км Курської області.

6 вересня 2024 року Зеленський наголосив, що у Курській області російські війська за місяць боїв втратили близько 6 тисяч солдатів вбитими і пораненими.

За свідченнями родичів, росіяни, який безпосередньо зачепила Курська операція ЗСУ, справді почали потроху усвідомлювати, що таке війна, яку розв'язав Путін.

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