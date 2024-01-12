За словами Андрія Демченка, останнім часом збільшилася кількість спроб перетину кордону за підробленими документами.

Працівники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) мають право запитати у військовозобов'язаного документи з Територіального центру комплектування (ТЦК), у яких повинна бути інформація про відстрочку від призову для можливості виїзду за кордон. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, прикордонники працюють у рамках законодавства про перетин кордону - зокрема й правил, що діють у період воєнного стану.

"Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості спроб перетину кордону за допомогою підроблених документів, фальсифікованих документів або коли мета поїздки людини не відповідає нормі, за якою дозволено перетнути кордон", - зазначив Демченко.

Він уточнив, що деякі особи почасти використовують підробки та фальсифіковані документи та ретельно перевіряють умову виїзду за кордон, зокрема й мають право вимагати від працівників документи з ТЦК, військово-облікові документи, де в тому числі є відмітка про відстрочку від призову.

Тож Демченко радить військовозобов'язаним оновити свої дані в ТЦК і документи про військовий облік, для можливості перетину кордону. Крім цього, у них має бути позначка про відстрочку.

Мобілізація в Україні - останні новини

11 січня Кабінет міністрів відкликав законопроект про мобілізацію. Після доопрацювання Міністерством оборони його повторно винесуть на розгляд уряду.

Раніше керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Рада повертає законопроект про мобілізацію на доопрацювання.

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