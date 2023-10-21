FPV-дроном знищили ворожу вишку із ретранслятором.

Прикордонники знищили на Куп’янському напрямку, який усіма силами намагається оточити РФ, ворожу вишку із ретранслятором.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України. За даними відомства, окупантам вдалося "перервати" зв'язок за допомогою FPV-дрона.

"Вишку із ретранслятором виявили аеророзвідники "Сталевого кордону" на Куп’янському напрямку. Дрон-камікадзе прикордонників "перервав" окупантам зв’язок", - сказано в повідомленні.

Для того, щоб в наших воїнів було більше БПЛА для виконання подібних завдань, уряд пришвидшив допуск до експлуатації і постачання БПЛА та засобів РЕБ для військ України.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що відповідне рішення Кабмін ухвалив вчора. Воно дасть змогу масштабувати виробництво українських засобів радіоелектронної боротьби та БПЛА.

Відповідні зміни в постанові уряду також дадуть змогу закуповувати державі засоби РЕБ за спрощеною процедурою; збільшити прибуток виробників на 25%; скоротити до 10 днів допуск до експлуатації зразків БпЛА та РЕБ; придбати БПЛА та РЕБ до завершення процедури допуску до експлуатації завдяки акту спільних відомчих випробувань з позитивним висновком або наявності номенклатурного номера НАТО.

Також не потрібно буде затверджувати Технічні умови на зразки безпілотних систем та засобів РЕБ у Генштабі ЗСУ.

ЗСУ стримали понад 20 атак РФ на Куп’янському напрямку

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу, в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, а також близько п’яти атак біля Надії Луганської області.

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