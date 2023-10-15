За минулу добу ЗСУ відбили 17 атак противника на Лимано-Куп’янському напрямку.

Російські окупанти атакують на Куп’янському напрямку з метою оточити місто та вийти рубіж річки Оскіл, аби пробити сухопутний коридор до Борової.

Про це розповів начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. "Ворог намагається атакувати нас на Куп’янському напрямку з метою оточити його та вийти на рубіж річки Оскіл і пробити сухопутну компоненту до населеного пункту Борова, проте безуспішно намагається штурмувати наші мінно-вибухові загородження, несе великі втрати та відходить назад", - сказав він.

За словами Євлаша, противник продовжує тиснути та зосереджувати свої зусилля на Лиманському та Куп’янському напрямках. Зокрема, за минулу добу ЗСУ відбили 17 атак противника - 10 в районі Куп’янська та ще 7 поблизу Лиману.

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"Противник продовжує застосовувати РСЗО, ствольні системи, також танки, важку броньовану техніку. Також не припиняє завдавати авіаційних ударів. Під час бойових зіткнень з ворогом нам вдалося знищити 165 окупантів на цьому напрямку та ліквідувати ряд їхньої техніки, серед яких 2 БТР-80 та одна МТЛБ та ще 3 міномети. Також вдалося вразити 1 пікап та знищити одне укриття ворога", - розповів спікер.

Євлаш зазначив, що ворог продовжує тиснути в районі Макіївки, Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва, також поблизу Торського ворог не припиняє використовувати штурмові загони "Шторм-Z" і різні мотострілецькі та танкові підрозділи з намаганням прорвати нашу оборону, проте захисники тримають стрій та мужньо відбивають атаки, завдаючи йому максимальних втрат.

"Зокрема, противник намагається штурмувати і вночі, під погані погодні умови, роздроблюючи різні свої підрозділи, та проводить наступальні дії. Також застосовує свою артилерію по наших позиціях з крайніх максимально граничних дистанцій, аби убезпечити свої артилерійські системи від влучань наших контрбатарейних підрозділів", - сказав він.

Євлаш наголосив, що сили, якими атакують росіяни, були акумульовані протягом довгого часу – це і 25 армія, яка стоїть поблизу Кремінної, і інші мотострілецькі, парашутно-десантні бригади. Проте, за його словами, їхня підготовка залишається на досить невисокому рівні.

"Противник зішкрібав ці резерви, можна так сказати, протягом останнього року і зараз починає їх застосовувати. Однак переважна більшість цих "воїнів" не мають належного рівня підготовки, про що свідчать навіть перехоплення радіопереговорів, що навіть окупанти, які протягом довгого часу стоять на цьому напрямку, самі зазначають, що мотивація, стан та навченість цих сил залишається на невисокому рівні", - зазначив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ.

Ситуація на Куп’янському напрямку

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась.

Після завданих йому втрат, ворог за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп'янському напрямку. Сирський наголосив, що українські військові були готові до такого розвитку подій і дають гідну відсіч противнику, який несе значні втрати та не досягнув суттєвих успіхів.

14 жовтня 2023 року на Куп'янському напрямку штурмовики вполювали раритетну гармату росіян. На ворожих позиціях виявили радянський зенітно-артилерійський комплекс С-60 з гарматою АЗП-57, розроблену ще у середині 1940-х років.

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