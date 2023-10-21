Загарбники безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі кількох населених пунктів.

Російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але українські військовослужбовці тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом минулої доби відбулося понад 100 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали 16 населених пунктів Луганської, Донецької та Херсонської областей, а під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів цих областей, а також Чернігівської, Сумської, Харківської та Запорізької.

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"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів в районах Новокалинового, Степового та Первомайського Донецької області", - йдеться у повідомленні.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, а також близько п’яти атак біля Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони України не допустили втрат позицій в районі Невельського Луганської області.

"На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах Богданівки та Хромового. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області", - зауважили у Генштабі.

На цьому напрямку Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають загарбникам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські захисники відбили близько 20 атак російських окупантів.

Крім того, на Шахтарському напрямку ЗСУ відбили атаки загарбників в районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області.

"На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області. Також противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Водночас в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони України ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника.

Війна в Україні - оборона Авдіївки

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, окупаційні війська не полишають спроб прорвати оборону українських військових та оточити Авдіївку.

Вони активно застосовують штурмові підрозділи, кидають велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. Водночас ЗСУ продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що 20 жовтня російські окупанти відновили наступ в районі Авдіївки та незначно просунулися вперед.

Зокрема, росіяни перегрупувалися і повернули інтенсивний наступ. Це свідчить про те, що або окупанти вважають, що вони реально можуть взяти Авдіївку, або про те, що їхнє командування погано розставляє пріоритети наступальних операцій і не зважає на значні втрати техніки та особового складу.

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