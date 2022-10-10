Кадри зняла студентка поблизу одного з університетів.

Українка випадково зафіксувала ворожий "приліт" по центру Києва.

Відео з'явилося у мережі.

На кадрах шокована дівчина розповідає, що щойно над її головою пролетіла російська ракета. За мить чутно повторний гул ракети та гучний вибух. Момент "прильоту" частково потрапив на відео.

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Авторка відео впала на асфальт, а потім почала тікати, зрозумівши, що опинилася практично в епіцентрі російської атаки на столицю. За повідомленням столичних пабліків, відео знято поблизу одного з університетів у центрі Києва.

Російська атака на Київ: що відомо

У понеділок вранці, 10 жовтня 2022 року, Росія знову атакувала Київ. У місті після оголошення повітряної тривоги пролунали кілька вибухів.

Згодом інформацію про атаку підтвердив мер міста Віталій Кличко. Вибухи зафіксовано у Шевченківському районі.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби слідують на місця", - повідомив він у своєму Telegram.

Кличко також наголосив, що про деталі повідомить згодом.

"Одна із ракет у Києві впала в районі пам'ятника Грушевському на вул. Володимирській. Працюють рятувальники", - написав у своєму Телеграм-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.

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