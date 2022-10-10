Над містом здійнявся стовп густого диму.

Вранці 10 жовтня у Дніпрі прогриміли вибухи. Ймовірно, є влучання.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

За попередньою інформацією, спочатку в місті пролунав один вибух, а потім ще щонайменше три з певним інтервалом.

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Над містом здійнявся стовп густого диму. Ймовірно, є влучання. В одному з районів міста зафіксовано серйозні руйнування. Почалася пожежа.

За даними одного з пабліків, зафіксовано "приліт" по житловому кварталу міста. Влада офіційно наразі не коментує атаку на місто.

Ситуація на Дніпропетровщині - що відомо

Російські окупанти майже щодня обстрілюють Нікополь та Марганець.

6 жовтня заступник керівника Ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук повідомив, що у Нікополі та районі внаслідок обстрілів та ракетних ударів росіян зруйновано понад 350 багатоповерхівок та понад 1 тисяча приватних будинків.

Крім того, з початку широкомасштабної війни з міста та району виїхало понад 80 тисяч людей.

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