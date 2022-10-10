Вранці 10 жовтня у Дніпрі прогриміли вибухи. Ймовірно, є влучання.
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.
За попередньою інформацією, спочатку в місті пролунав один вибух, а потім ще щонайменше три з певним інтервалом.
Над містом здійнявся стовп густого диму. Ймовірно, є влучання. В одному з районів міста зафіксовано серйозні руйнування. Почалася пожежа.
За даними одного з пабліків, зафіксовано "приліт" по житловому кварталу міста. Влада офіційно наразі не коментує атаку на місто.
Ситуація на Дніпропетровщині - що відомо
Російські окупанти майже щодня обстрілюють Нікополь та Марганець.
6 жовтня заступник керівника Ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук повідомив, що у Нікополі та районі внаслідок обстрілів та ракетних ударів росіян зруйновано понад 350 багатоповерхівок та понад 1 тисяча приватних будинків.
Крім того, з початку широкомасштабної війни з міста та району виїхало понад 80 тисяч людей.