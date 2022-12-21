Ідея екс-глави Держдепу Генрі Кіссінджера почати зараз мирні переговори з РФ говорить про глибоке нерозуміння суті конфлікту, що йде. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в коментарі телеканалу "FREEДОМ".
Подоляк нагадав, що в середині "нульових" років Кіссінджер працював у наглядових радах російських "сировинних і культурологічних організацій". На думку радника голови ОП, колишній держсекретар США не розуміє суті війни і просто переказує наративи російської пропаганди.
"Тобто це досить примітивний і прямолінійний лобіст з не дуже виразним розумінням того, що таке сьогоднішня війна, що таке природа сьогоднішньої війни, і які наслідки неправильної фіналізації цієї війни", – описав Кіссінджера Подоляк.
На думку радника голови ОП, Кіссінджер не розуміє, що Кремль, не зазнавши покарання, не буде виконувати взяті на себе нові зобов'язання і продовжить руйнувати міжнародне право.
"Тоді Росія зрозуміє, що свавілля настало, що можна зайти в будь-яку іншу країну і сказати "Тут теж нацисти. Ми порахували, що маємо право, ні з ким не погоджуючи, провести там спеціальну військову операцію", – попередив він.
Подоляк підкреслив, що війна вже пройшла ту межу, після якої можна сісти за стіл переговорів і зробити вигляд, що учасники просто "погарячкували". На його думку, мирний процес у поточній війні може початися тільки після того, як російські війська покинуть чужу територію.
Що запропонував Кіссінджер
Напередодні ветеран американської політики, колишній секретар Держдепу США Генрі Кіссінджер виступив з пропозицією почати мирні переговори з РФ
За його словами, наближається час переговорів для досягнення миру в Україні, щоб зменшити ризик нової руйнівної світової війни.
Але це не найдивніше твердження Кіссінджера під час цієї війни. У травні ветеран американської політики запропонував Україні просто віддати РФ частину своєї території заради досягнення миру. Цим він викликав гостре невдоволення в Києві.