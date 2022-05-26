Він також згадав статтю New York Times, в якій Україні радили піти на важкі компроміси і поступитися територією Росії.

Президент України Володимир Зеленський відповів колишньому держсекретареві США Генрі Кіссінджеру на пропозицію погодитися на втрату частини територій взамін на припинення війни.

Про це Зеленський заявив у своєму зверненні, тест якого публікує президентський сайт.

"Таке враження, що у пана Кіссінджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені", - сказав президент України.

"До речі, в реальному 1938 році, коли сім'я Кіссінджера рятувалася з нацистської Німеччини, йому було 15 років, і він все прекрасно розумів. І від нього тоді не чули, що потрібно нібито адаптуватися до нацистів замість того, щоб рятуватися від них або боротися з ними", - додав Зеленський.

Він також згадав статтю New York Times, в якій Україні радили піти на важкі компроміси.

"Можливо, в New York Times в 1938 теж писали щось подібне. Але зараз, нагадую, все ж 2022 рік", - додав український президент.

Крім того, як повідомляє Голос Америки, на заході також гостро розкритикували Кіссінджера, який "запропонував Україні поміняти території на мир". Зокрема, президент Ради з міжнародних відносин у США Річард Хаас вважає, що пропозиція Кіссінджера не вигідна ні Україні, ні Росії.

"У Давосі Генрі Кіссінджер виступив за повернення до попереднього статус-кво. Ймовірно, до ситуації лютого 2022 року. Швидше за все, це буде відкинуто Україною, тому що занадто багато від чого потрібно відмовитися. І Путіним - тому що це мало дає Росії. Все це свідчить про тривалу війну", - зазначив американський експерт.

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