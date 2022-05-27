Картка американського політика була створена на сайті ще 24 травня.

Колишній державний секретар і радник президента США з національної безпеки Генрі Кіссінджер потрапив до бази українського "Миротворця". У "чистилище" його внесли через "інформаційну спецоперацію Росії проти України"

Про це повідомляється на сайті "Миротворець".

Відзначається, що дані Кіссінджера, а саме дату народження, місце проживання і раніше займану посаду, додали 24 травня.

"Участь в інформаційній спецоперації Росії (країна-агресор і терорист) проти України. Поширення наративів російсько-фашистської пропаганди і шантажу — ядерна війна, глобальний занепад, голод, міграційний шок, наступ Китаю і т.д. в обмін на усічення української території (мінімум – станом до 24.02, максимум – без Донецька, Луганська і всього півдня, включно з Одесою). Співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, 25 травня Кіссінджер під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що Україна повинна піти на переговори з Росією, навіть якщо від неї будуть потрібні поступки. За його словами, переговори між РФ і Україною повинні початися в найближчі два місяці, перш ніж вони приведуть до наслідків, які буде нелегко подолати.

Після цього радник глави офісу президента України Михайло Подоляк назвав Кіссінджера "давоським панікером".

Президент Володимир Зеленський жорстко відповів колишньому держсекретареві США Генрі Кіссінджеру на пропозицію погодитися на втрату частини територій замість припинення війни.

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