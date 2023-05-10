Це призведе до масштабування війни.

Припинення постачання озброєння для України жодним чином не зупинить повномасштабну війну. У цьому допоможе лише виведення окупаційних військ з суверенної території України.

"Повторю... Припиненням постачання зброї Україні абсолютно точно не можна припинити війну негайно. Це чистий оксюморон. Негайне виведення окупаційних військ Росії з чужої суверенної території - єдине рішення", - повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

За словами посадовця, припинення поставок зброї Україні може призвести лише до:

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масштабування війни;

перенесення війни на інші території;

збільшення воєнних злочинів;

тотального знищення цивільного населення.

Дискусія щодо припинення поставок Україні

Група американських сенаторів від Республіканської партії написали відкритого листа президенту США Джо Байдену, в якому закликали припинити військові поставки Україні в їх нинішньому вигляді.

Китай також виступає за припинення західних поставок зброї в Україну, оскільки це нібито заважає настанню миру.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Україна здасться за кілька днів, якщо Захід перестане надавати військову допомогу Києву. Однак він наголошує, що це перетворить Україні на маріонетку Росії, а тому про такий "мир" не може йтися.

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