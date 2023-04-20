Республіканці побоюються, що Путіну урветься терпець і він захопить Америку.

Група американських сенаторів від Республіканської партії написали відкритого листа президенту США Джо Байдену, в якому закликали припинити військові поставки Україні в їх нинішньому вигляді.

Текст листа з'явився на одному з американських хостингів, його справжність підтвердив республіканець Ренд Пол.

"Почався другий рік війни, але осяжного кінця не видно, як і немає чіткої стратегії, як її завершити. Опосередкована війна з Росією в Україні – не в інтересах США і загрожує ескалацією, яка може вийти з-під контролю", – йдеться в листі.

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Підписанти вважають, що стратегія Білого дому, що передбачає відправку регулярної допомоги Україні і введення санкцій проти Росії, веде до "ескалації і ще більшого насильства", а також несе в собі загрозу прямого конфлікту з Росією.

"Ми будемо виступати проти всіх подальших пакетів допомоги, якщо вони не будуть прив'язані до чіткої дипломатичної стратегії, спрямованої на те, щоб швидко завершити цю війну", – йдеться в листі.

Підписанти зокрема побоюються, що терпець Путіна може урватися. Також вони незадоволені, що США витрачають занадто багато грошей на підтримку України, влада якої "історично загрузла в корупції", хоча у США достатньо власних внутрішніх проблем. Зокрема вони побоюються, що допомога Україні послаблює американську армію.

"У наших національних інтересах, як і українського народу – заохочувати до переговорів, які потрібні невідкладно для того, щоб цей конфлікт отримав розв'язку. Закликаємо вас просувати досягнення миру шляхом переговорів між двома сторонами", - завершують підписанти.

Під листом стоять 19 підписів сенаторів-республіканців. Серед них раніше згаданий Ренд Пол, який традиційно виступає проти допомоги Україні, і прихильниця теорії змови QAnon Марджорі Тейлор Грін.

Військова допомога від США - останні новини

На думку Білого дому, в даний час військова допомога Україні має зосередитися на трьох основних напрямках - засоби ППО, артилерія та броньована техніка.

Напередодні США анонсували новий пакет військової допомоги. До нього зокрема мають увійти боєприпаси для різних систем озброєнь, машини тилового забезпечення і ручні гранатомети.

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