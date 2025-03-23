На переговорах про припинення вогню багато чого залежатиме від готовності обох сторін піти на поступки.

На переговорах в Ер-Ріяді в понеділок почне прояснюватися ситуація про те, чи можливо укласти мирну угоду між Росією та Україною. Як пише The Times, на цих переговорах стане зрозуміло, від яких вимог російський диктатор Володимир Путін готовий відмовитися, щоб покласти край війні.

Обмеження на припинення вогню

Першою заявленою метою переговорів є підвищення ясності щодо того, які об'єкти будуть закриті для дальніх ударів. Наступний пункт - поширення перемир'я на Чорне море.

При цьому прихильники України підозрюють, що Москва більше зацікавлена в захисті залишків свого флоту і своїх нафтових об'єктів від ударів українських безпілотників, ніж у припиненні бойових дій на лінії фронту, де її війська все ще домагаються успіхів.

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Військовий моніторинг

Президент Володимир Зеленський чітко заявляв, що не хоче, щоб війна закінчилася повторенням Мінських угод, а припинення вогню зараз може мати саме такий вигляд, заморожуючи територіальні надбання Росії за останні три роки.

Зустрічною вимогою України буде ефективний моніторинг і гарантії, щоб не допустити, щоб росіяни дестабілізували Україну і відновили бойові дії. Цей моніторинг повинен буде здійснюватися західними розвідувальними літаками і супутниками.

При цьому, хоча Росія намагалася накласти вето на подальший обмін розвідданими, малоймовірно, що така вимога витримає переговори, зазначає The Times.

НАТО і Україна

Росія категорично відкидає розгортання західних військ в Україні, тоді як Зеленський спробує наполягти на тому, щоб Україна отримала надійні гарантії безпеки від своїх західних військових союзників.

Очевидно, що Україна не приєднається до НАТО - це вже чітко заявив Трамп.

"Але що, якщо західні країни створять військові навчальні бази в певних географічних районах, наприклад, на захід від річки Дніпро? Армії НАТО виконували такі місії в Україні до вторгнення 2022 року; прецедент є", - пише видання.

Однак поки що заплановані західні сили чисельністю 20 000-30 000 осіб навіть не описуються як миротворчі. Натомість розглядається концепція "сили заспокоєння", яка час від часу проводитиме видимі патрулі в західних українських регіонах, таких як Одеська або Львівська області.

"Якщо переговірникам вдасться продати таку скромну присутність росіянам, це майже напевно підірве довіру до неї в очах українців. Тому "підпора", близько 120 винищувачів НАТО в Польщі та Румунії, буде використана для гарантії угоди, ставши основним стримувальним фактором для Росії", - пише видання.

Питання території

Президент Зеленський заявив, що його країна ніколи не визнає суверенітет Росії над окупованими регіонами, але також визнав, що цю землю не можна повернути силою.

Дехто пропонує формулу, в якій обидві сторони визнають, що нинішня лінія фронту є їхнім фактичним кордоном, але що статус окупованих територій ще належить визначити, посилаючись на приклад перемир'я в Кореї 1953 року. Однак проблема в тому, що це повертає ситуацію до того типу угоди, якого Зеленський має намір уникати, оскільки він передбачає, що довгострокові амбіції Путіна, як і раніше, полягають у тому, щоб поглинути його країну по кілька провінцій за раз.

Формування майбутнього України

Дві російські вимоги, які можуть легко зірвати цей процес, - це припинення поставок західної зброї і спроби обмежити розмір українських збройних сил.

Наполегливість Росії в обмеженні розміру та оснащення цих сил, імовірно, буде сприйнята як явна ознака того, що Кремль має намір знову вторгнутися, щойно він оновить і відновить свої власні збройні сили. Тому Зеленський і європейські лідери будуть наполягати в цьому питанні, аж до готовності побачити провал припинення вогню, пише The Times.

Однак поки незрозуміло, наскільки важлива для Трампа і його радників військова життєздатність України, що зберігається.

Переговори в Ер-Ріяді

МЗС України заявило, що українська делегація не планує зустрічей і контактів із російською. За словами речника відомства Георгія Тихого, другий раунд переговорів Україна розглядає як технічний і двосторонній, тобто тільки з делегацією США.

Як писало WP, темою переговорів в Ер-Ріяді буде припинення вогню в Чорному морі та постачання зерна.

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