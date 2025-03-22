Путін намагається тягнути час, заявив депутат.

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що обговорюватимуть і узгоджуватимуть під час нового етапу переговорів України та США в Саудівській Аравії.

"Українська делегація зустрічатиметься з представниками США в Саудівській Аравії, продовжуватимуть узгоджувати перелік об'єктів, які насамперед не можуть бути об'єктами атак з боку Російської Федерації. Такий перелік підготовлений, і наша делегація везе його в Ер-Ріяд, - зазначив він в інтерв'ю Radio NV. - Напевно, будуть ще якісь домовленості щодо припинення вогню, але все залежить від позиції нашого ворога".

Депутат нагадав, що Україна погодилася на пропозицію президента США Дональда Трампа про 30-денне повне припинення вогню, а російський правитель Володимир Путін - ні. Веніславський не виключив, що американський лідер може задіяти важелі впливу на Росію:

Відео дня

"Путін намагається тягнути час, він вважає, що це затягування гратиме на руку РФ... Це тактика Путіна. Тому я не виключав би, що дійсно все це перейде в якийсь тривалий процес. Але, з іншого боку, Трамп заявляв про необхідність швидкого припинення вогню. Тому я думаю, що, якщо Росія і далі використовуватиме це як алгоритм своєї поведінки, то Трамп може скористатися болючими методами для впливу на Росію".

Нові переговори в Саудівській Аравії - актуальне

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Саудівській Аравії відбудуться зустрічі делегацій США, України та Росії: "Я так розумію, структура така, що буде зустріч України з Америкою, а потім - Америки з Росією. Або це будуть паралельні такі зустрічі в одній країні на одну тематику".

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що нова зустріч з американцями буде не політична, а технічна:

"Це зустріч, на якій мають визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які сьогодні є на столі переговорів".

Вас також можуть зацікавити новини: