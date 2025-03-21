При цьому українська сторона не поінформована про те, чи відбуватимуться переговори США з Росією паралельно.

Українська делегація не планує зустрічей та контактів з російською під час раундів двосторонніх переговорів зі США, що відбудуться у Джидді (Саудівська Аравія).

Про це заявив речник українського МЗС Георгій Тихий під час брифінгу в п'ятницю, 21 березня. Раніше спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог заявив, що українці та росіяни нібито матимуть у Джидді "неприямі переговори".

Тихий зауважив, що другий раунд переговорів у Джидді Україна розглядає як технічну і двосторонню, тобто лише з делегацією США. Він наголосив, що про "біганину по кімнатах" йому невідомо, контактів з росіянами не заплановано.

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"Станом на сьогодні ми спілкуємося з американської стороною, американська - з російською. Така модель довела свою ефективність уже в минулому. В 2022 році Україна уклала Чорноморську зернову ініціативу, в якій цю роль відігравали ООН і Туреччина... Такий формат дипломатії, в якому є сторона, яка робить "човникову роботу", він можливий, тому ми і зараз так це розглядаємо", - сказав Тихий.

Речник МЗС додав, що готель, у якому заплановано американсько-українські переговори достатньо великий. Втім, Україна не знає, чи готують США та Росія паралельно переговори у Джидді.

Переговори у Джидді - що відомо

У понеділок, 24 березня, у Саудівській Аравії відбудеться ще одна зустріч делегацій України та США. Таку заяву зробив український президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна підготує список об'єктів цивільної інфраструктури, які не повинні зазнавати обстрілів з боку окупаційних військ РФ.

Раніше речниця Державного департаменту США Теммі Брюс повідомила, що найближчим часом американські представники зустрінуться і з російською стороною. Вона акцентувала, що говорити з РФ буде не вище керівництво США, а старші співробітники, які займуться технічними аспектами.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа в Україні, відставний генерал Кіт Келлог пояснив, що у Саудівській Аравії будуть працювати технічні групи. На переговорах будуть як Україна, так і Росія – проте американські представники працюватимуть із ними в різних кімнатах.

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