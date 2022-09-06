Також було близько 70 пострілів зі стрілецької зброї.

Російські окупанти за добу випустили 140 мін і снарядів по Сумській області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"За день росіяни випустили по нашій області 140 мін та снарядів різного калібру, також було близько 70 пострілів зі стрілецької зброї", - наголосив Живицький.

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Зокрема, у Новослобідській громаді зафіксовано 20 прильотів, пошкоджено високовольтну підстанцію.

Також під обстріли потрапили Миропільська та Білопільська громади.

Із САУ були обстріляні околиці сіл Манухівка (Новослобідська громада) та Атинське (Білопільська громада).

Під мінометним вогнем опинились Шалигінська та Середино-Будська громади.

Зноб-Новгородську громаду обстріляли з крупнокаліберного кулемета, а Есманьську - зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, на Сумщині чоловік працював на окупантів та забезпечував їх продуктами. Упродовж березня під час тимчасової окупації населених пунктів Охтирського району місцевий мешканець добровільно допомагав ворожим військам.

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