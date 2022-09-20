Суперечність виникає між штатними підрозділами збройних сил Росії і мобілізованими з Донецької та Луганської областей.

Про деморалізацію загарбників на південному напрямку свідчить зростаюче протиріччя між різними військовими підрозділами.

Про це повідомила начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зокрема, нарощується протиріччя поміж підрозділами сформованими з різного складу, тобто між штатними підрозділами військових збройних сил Росії і набраними "ополченцями", як то називають "мобілізованими з Донецького і Луганського напрямку", - сказала вона.

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Щодо зростаючої деморалізації та суперечностей в лавах окупаційних військ, Гуменюк зазначила, що штатні підрозділи окупантів, часом відступаючи, залишають на позиціях тих самих "мобілізантів", яких їм не шкода.

"А потім, ще і поранених не хочуть забирати, не хочуть їх приймати у ті шпиталі, які розгорнуті за кордоном, тобто на території Росії. Оскільки вони їм не потрібні. І таке ставлення до них вносить додаткову деморалізацію. І ось ці "ополченці" починають розуміти кому вони взагалі потрібні і навіщо", - зазначила вона.

Гуменюк звернула увагу, що частина окупантів намагаються втекти з позицій, перевдягнувшись у цивільний одяг.

"У нас є інформація, що частина ворожого особового складу вишукує способи перевдягатися в цивільне і тихесенько перебиратися короткими перебіжками під виглядом цивільного населення, навіть спробувати перебиратися в бік Криму. Вони самі ж розшукують таких своїх бігунців і намагаються повернути їх на позиції", - підсумувала вона.

Нагадаємо, в Маріуполі російські окупанти влаштували "глобальну" зачистку.

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