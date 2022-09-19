В тимчасово окупованому Маріуполі стрімко зростає кількість російських патрулів.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.
"В Маріуполі глобальна зачистка. Кількість патрулів стрімко зростає. Знову масові перевірки телефонів", - повідомив Андрющенко.
Він закликав людей терміново видалити всі листування во всіх мессенджерах та підчистити історію дзвінків.
"Вийти з аккаунтів. Видалити фото та відео, в тому числі з теки "недавно видалені". Не наражайте себе та близьких на небезпеку", - написав він.
Як раніше повідомляв УНІАН, у школах окупованого Маріуполя вчителі розповідають першокласникам, що вони - "частина Росії", і що українці - "вигадана нацистами нація".
Водночас у Маріуполі невдоволені бездіяльністю окупаційної "влади" люди виходять на протести. Жителі міста продовжують сидіти без води та електрики. У місті наростає невдоволення, адже окупанти не поспішають виконувати обіцянки - комунальні служби окупантів відмовляються ремонтувати порив на вулиці та розбиту підстанцію.
Також 11 вересня російські загарбники влаштували святкування радянського дня Маріуполя буквально на кістках загиблих українців.