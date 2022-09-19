Окупанти відкривали вогонь з гранатометів, реактивної артилерії та РСЗВ.

Російські загарбники за поточну добу обстріляли території двох громад Сумщини.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Зноб-Новгородська громада. О 16:40 почався обстріл з гранатометів, 33 "прильоти". Попередньо - без жертв, руйнування уточнюються. Краснопільська громада. Після 15 години почалися обстріли різних територій громади. Росіяни спершу накрили реактивною артилерією село Славгород. 15 "прильотів", - написав він.

Відео дня

За словами Живицького, було пряме потрапляння в житловий будинок мирних мешканців - це була сімейна пара пенсіонерів. Жінка і чоловік постраждали, обоє - в лікарні.

"Будинок зруйнований, опрацьовується питання надання іншого житла, бо їхній дім відновленню не підлягає. Також ще у чотирьох будинках є руйнування та пошкодження: уламками снарядів попробивало стіни, вибиті вікна, посічені паркани. Після 18 години було ще три обстріли громади, 7 та двічі по 10 приходів з реактивних систем залпового вогню", - зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, на Сумщині вирує негода: будинки без даху, пошкоджена залізниця і постраждалі діти.

Вас також можуть зацікавити новини: