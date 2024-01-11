Дрон впав на дах підприємства в Борисоглєбську.

У четвер, 11 січня 2024 року, у Воронезькій області Росії безпілотник впав на авіаремонтний завод. Йдеться про підприємство в місті Борисоглєбськ.

Як повідомляє видання ASTRA, дрон пролетів над Росією 400 кілометрів. Він пошкодив дах цеху на території АТ "711 авіаремонтний завод".

"В результаті обвалилася покрівля на території 3 кв.м. Постраждалих немає. За версією ж губернатора Гусєва, БПЛА "пробив покрівлю нежитлової будівлі в одному з муніципалітетів Воронезької області". Борисоглєбськ знаходиться за 400 км від кордону з Україною", – сказано в повідомленні.

Момент "бавовни" потрапив на відео:

"Бавовна" у Воронезькій області: інші новини

2 січня під час масованого ракетного удару РФ по Україні одна з ракет окупантів впала у Воронезькій області. В результаті – рознесло село Петропавлівка.

Російська влада заявила, що сталося "аварійне сходження авіаційного боєприпасу". Однак експерти відзначають, що навряд чи у одного з Ту-95МС могла відвалитися ракета, адже Петропавлівка знаходиться всього в 75 км від кордону з Україною. І підлітати так близько ці літаки б не стали – пуски здійснювалися в районі Каспійського моря.

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