В даний час даних про постраждалих або загиблих немає.

Одна з ракет російських окупантів, запущена по території України, не долетіла і впала на одне з сіл у Воронезькій області РФ.

Повідомляється, крилата ракета Х-101 впала в селі Петропавлівка. Цю ракету окупанти запустили з акваторії Каспійського моря.

"А ось і миттєва карма. Одна з випущених по Україні ракет не долетіла і впала на село у Воронезькій області. Сподіваюся, там всі щасливі тепер і вдячні своїй армії дегенератів", - прокоментував подію журналіст Денис Кзанський.

Він пояснив, що село Петропавлівка Воронезької області від підконтрольної території України знаходиться на відстані близько 250 км. "Ніяка українська артилерія туди добити не може. Так що Путін в буквальному сенсі в черговий раз розбомбив Воронеж. Ну майже Воронеж", - зазначив він.

Журналіст зазначив, що Z-канали як завжди набрехали, що по Петропавлівці вдарили ЗСУ, але раптово російська влада визнала "аварійний схід боєприпасу".

Зокрема, губернатор Воронезької області Гусєв заявив, що сьогодні зафіксовано аварійне сходження боєприпасу в Острогозькому районі. "Обійшлося без постраждалих, але руйнування зафіксовано, попередньо, у семи домоволодіннях. У них можуть бути пошкоджені скло та покрівля, стіни... Мешканців кількох вулиць селища Петропавлівка перевозять до пунктів тимчасового розміщення", - повідомив він.

У міноборони РФ заявили, що снаряд впав під час виконання польоту літака ВКС. Наразі проводиться розслідування обставин події.

Цікаво, що знатна кремлівська пропагандистка Ольга Скабеєва написала про терористичну атаку на село у Воронезькій області. А коли зрозуміла, що терористичну атаку здійснила російська армія, вона швидко потерла повідомлення.

Масована ракетна атака на Україну

Сьогодні вранці російські окупанти знову атакували територію України ракетами. У повітря ворог підняв 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Згодом стало відомо про зліт 9 міг-31к ПКС РФ, які є носіями ракет "Кинджал".

ППО відпрацювало в Харкові, а також у Києві та області.

Пізніше стало відомо про масштабні наслідки ракетного удару по українській території. В даний час надходить інформація про декількох загиблих і десятки постраждалих.

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