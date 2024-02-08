Щодня повз боєприпас ходили місцеві жителі.

На Чернігівщині вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину авіабомби, що два роки пролежала посеред села. Про це повідомили в секторі комунікацій Головного управління Нацполіції.

Поліцейські встановили, що вибухонебезпечний предмет надзвичайної руйнівної сили майже два роки пролежав поблизу господарської будівлі одного з обійсть в селі Нова Басань Ніжинського району. Цей населений пункт належить до числа найбільш постраждалих під час російської окупації частини Чернігівської області.

Як пояснив вибухотехнік поліції Володимир Бочка, небезпечна знахідка – конструктивний елемент фугасної авіаційної бомби ФАБ-500. Лише вибухової речовини він містить майже 50 кг.

Відео дня

"Бойова частина бомби не спрацювала ще у березні 2022 року, коли російські загарбники намагалися через це село вести наступ на Київ. Відтоді боєприпас лежав під стіною господарської будівлі, нічим не прикритий. Повз нього щодня ходили люди, не розуміючи, що це таке і на яку небезпеку вони себе наражають", – зазначив вибухотехнік.

На підозрілий предмет місцеві жителі звернули увагу лише зараз і зателефонували до поліції. За викликом прибули фахівці вибухотехнічного відділу поліції Чернігівщини, які підтвердили виняткову небезпеку боєприпасу.

Поліцейські транспортували бойову частину авіабомби на тимчасовий полігон для знешкодження таких предметів. Бойову частину авіабомби було знищено за допомогою спеціального вибухотехнічного обладнання та штатних вибухових речовин.

Інші новини Чернігівщини

Нещодавно на Чернігівщині запровадили спеціальний прикордонний режим. Цей спецрежим передбачає низку обмежень.

Так, люди, які мешкають у 5-кілометровій близькості до ворожого кордону, мають отримати дозвіл на право проживання. Також представники бізнесу, який працює у 5-кілометровій зоні, мають отримати дозвіл у прикордонної служби на здійснення підприємницької діяльності.

Вас також можуть зацікавити новини: