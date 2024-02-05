Для проживання у 5-ти кілометровій зоні до кордону потрібно мати дозвіл.

На Чернігівщині запроваджується спеціальний прикордонний режим. Як повідомили в Корюківській РВА, спецрежим передбачає низку обмежень.

Зокрема, люди, які мешкають у 5-кілометровій близькості до ворожого кордону, мають отримати дозвіл на право проживання. Також представники бізнесу, який працює у 5-кілометровій зоні, мають отримати дозвіл у прикордонної служби на здійснення підприємницької діяльності.

Крім цього, власникам земельних ділянок, які розташовані у 2-кілометровій зоні від кордону, забороняється користуватися землею.

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"Такі території будуть укріплювати і фортифікувати", – зазначив під час наради в.о. голови Корюківської РВА Сергій Чорний.

Зазначимо, що в січні за рішенням Ради оборони Чернігівської області було посилено контроль за пересуванням цивільних у 5-ти кілометровій прикордонній зоні. Це зроблено задля безпеки місцевих жителів.

Обмеження у прикордонних районах – інші новини

У Сумській області заборонили рух транспортних засобів на ділянках доріг в межах 5-кілометрової зони біля кордону. Відповідне рішення ухвалили е рішення ухвалене на виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування "Північ" та з метою недопущення втрат серед цивільного населення.

Нагадаємо, що в середині січня в Україні встановили спеціальний прикордонний режим. Відповідно до нього, для перебування в прикордонній смузі (5 км від лінії державного кордону) потрібно мати спеціальний дозвіл органу ДПСУ.

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